"Isso não tem fundamento nenhum, basta investigar ou procurar em qualquer rede social minha ou de qualquer outra pessoa, alguma publicação que se relacione a fake news"

Coronel Aginaldo, cearense que é casado com a deputada federal Carla Zambelli, reagindo à inclusão do seu nome no inquérito das fake news

"Essa questão das hotelarias, seja através do governo do estado, seja do governo federal, nós vamos encontrar uma solução relacionado a isso. A COP30 vai ser em Belém em novembro deste ano"

Jader Filho, ministro das Cidades, quanto às queixas de que a reunião pode não acontecer na capital paraense devido a problemas de hospedagem das delegações

"Parlamentar convivendo com o outro pode chegar a um acordo e fazer uma convergência e não uma divergência. 100% presencial. Aprovado e implementado a partir da primeira semana de agosto"

Romeu Aldigheri (PSB), presidente da Assembleia, comunicando que na volta do recesso as sessões de quartas-feiras voltam a ser 100% presenciais, suspendendo a ideia de permitir também participações pela via remota

"Eu não tinha a menor intimidade com o presidente"

General Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, cearense e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, negando qualquer participação na articulação por um golpe de Estado no final do governo

"Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em sua fala na abertura do semestre judiciário, reagindo à articulação de políticos brasileiros, especialmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para que o governo dos Estados Unidos o sancione por ser relator da ação contra os golpistas de 8 de janeiro de 2023

"Não é segredo que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota política do seu grupo nas últimas eleições presidenciais"

Gilmar Mendes, decano dos ministros do STF, solidarizando-se com Alexandre de Moraes e criticando os políticos que se mobilizam no exterior para prejudicar os interesses do Brasil

"Alexandre de Moraes. Deixa de ser cínico e covarde! Está sentindo um pouco do mal que você praticou contra centenas de pessoas. Se não parar com essa perseguição covarde, vai piorar!"

Silas Malafaia, pastor, reagindo ao discurso de Alexandre de Moraes e acusando-o de perseguir familiares de alguns dos acusados de envolvimento com os atos golpistas. Como exemplo, citou o blogueiro Osvaldo Eustáquio

"É o maior absurdo que já vi na minha vida política. O Alexandre é um dos maiores juristas do país, extremamente competente. Trump tem que cuidar dos Estados Unidos. Não se meter com o Brasil como está se metendo"

Antonio Carlos Rodrigues, deputado federal do PL-SP, em isolada manifestação no partido de apoio ao ministro do STF, que valeu a ele expulsão da legenda anunciada pelo presidente Valdemar Costa Neto

"Com todas as alterações que o jornalismo foi passando na tecnologia, o Beraba era sempre aquela luz, aquele foco, em cima do jornalismo ético"

Ana Márcia Diógenes, jornalista, ao lamentar a morte de Marcelo Beraba, aos 74 anos

"Há informações de que ele próprio fazia ligações ameaçando os moradores. Inclusive, ele também participou de algumas execuções"

Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul do Ceará (PC-CE), ao falar da prisão de José Witals da Silva Nazario, conhecido como "Playboy", de 25 anos, acusado de ser o mandante de ameaças e expulsões de famílias do distrito de Uiraponga, na zona rural de Morada Nova

"A rede de ajuda deve se tornar um oceano"

António Guterres, secretário-geral da ONU, ao reforçar pedido de agências para que a Faixa de Gaza seja "inundada" com ajuda alimentar, para evitar "a fome em massa" no território palestino

"É cada absurdo que a gente precisa ouvir… Seu padre desrespeitoso!"

Bela Gil, reagindo, nas redes sociais, a comentário do padre Danilo César, da paróquia de Areial, na Paraíba, que debochou dos orixás e da crença da irmã dela, Preta Gil, que morreu de câncer