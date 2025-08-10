"Nem com 81 assinaturas pauto o impeachment de ministro do STF"

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, reagindo à pressão da oposição para que coloque em pauta pedido de afastamento do cargo do ministro Alexandre de Moraes

"Não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável. Esse é, penso eu, um pensamento majoritário"

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, prometendo punição para deputados que participaram do motim que impediu a Casa de funcionar ao longo de praticamente dois dias

"Eu não fui correto e te peço perdão"

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada na Câmara, dirigindo-se presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) por ter falado de um acordo com a participação dele para colocar em pauta o projeto da anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023

"A gente vive um patriotismo de outro país. O brasileiro é patriota querendo estar nos Estados Unidos. Então, é um patriotismo errado"

Dira Paes, atriz e diretora de cinema

"Escolhi carregar o nome não de um bandido, mas de um homem que está sendo perseguido, preso sem julgamento graças a uma canetada de um juiz tirano"

Carmelo Neto, deputado estadual do PL, justificando a decisão de adotar o sobrenome Bolsonaro a partir de agora

"Nunca vai ter igual"

Gabriel Bortoletto, piloto de Fórmula Um que estréia na Sauber na temporada 2025 e, na última prova foi escolhido pela melhor performance