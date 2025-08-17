"Segundo as informações, são mais de 50 políticos no Estado. É uma investigação em andamento"

Adriano Saraiva, promotor de Justiça e desde 2021 coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Gaeco), ao falar da relação de políticos cearenses com as facções

"Tem faltado capacidade de prefeituras e governos para sustentar a operação com a qualidade que a população demanda, com toda razão"

Dimas Barreira, presidente do Sindônibus, ao falar sobre a crise das empresas que operam em Fortaleza

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática e ataques à independência judicial nas Américas"

Edson Fachin, ministro do STF, na primeira fala após ser eleito presidente da Corte, prevendo tempos difíceis pela frente

"A grande ironia é que os Estados Unidos estão punindo o Brasil hoje por fazer o que os americanos deveriam ter feito. Como cidadão americano, sinto vergonha"

Steven Levitsky, autor do livro 'Como as democracias morrem', que participou na semana de uma audiência no Senado Federal, em Brasília

"Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe ameaça de processo"

Felipe Bressanim Pereira, o Felcca, youtuber e humorista ao revelar, em entrevista ao podcast PodDelas que passou a andar com carro blindado e seguranças na capital paulista, onde mora, após publicar vídeos com denúncias. A última delas sobre a adultização das crianças nas redes sociais

"Obrigado, Felcca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças"

Hugo Motta (Republicanos-PB), prometendo pautar na Câmara, cuja mesa diretora preside, matérias que tratam da regulação de uso de redes sociais pelas crianças brasileiras

"Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!"

Ary Fontoura, ator, ao criticar tendência das redes sociais onde pessoas usam chupetas para diminuir estresse

"Quando um pai e uma mãe postam fotos e vídeos dos filhos pequenos em perfis de redes sociais abertos ou mesmo fechados, eles estão entregando esse material de bandeja para predadores sexuais, para pedófilos"

Vanessa Cavalieri, juíza responsável pela Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro desde 2015 e defensora da ideia de que os pais devem monitorar as redes sociais dos filhos

"O samba está vivo"

Paulinho da Viola, 82 anos, cantor e compositor, comemorando a presença de muitos jovens na plateia de seus shows

"32 anos"

Leonardo de Caprio, respondendo a provocativa pergunta de um repórter quanto à idade que se daria. Na verdade, ele acaba de completar 50 anos

"Comete um crime e vai treinar na academia?"

Leonardo Damasceno, juiz da Central de Audiência de Custódia ao determinar a transformação em preventiva da prisão provisória do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte

"Eu sou bi, ok?

A vida é minha, faço dela o que quiser. Você que me critica não paga as

minhas contas"

Roberta Miranda, cantora e compositora de grande sucesso na música sertaneja, que acaba de assumir relacionamento com um ex-segurança, 44 anos mais jovem do que ela