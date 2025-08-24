"Precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora"

Volodomir Zelensky, presidente da Ucrânia, admitindo, pela primeira vez, ceder território para por fim à guerra contra a Rússia

"Essa turma é gogó demais e apoio real de menos. Enquanto isso, seguimos trabalhando e avançando"

Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil, destacando o fato de apenas um prefeito estar presente ao evento político da oposição pelo aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio

"Política não se faz assim, se faz com ética e respeito. Não adianta usar o gogó, mentindo de forma irresponsável para tentar mexer com a honra de qualquer pessoa"

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, reagindo aos duros ataques contra ele, de cunho pessoal, feitos pelo ex-aliado Ciro Ferreira Gomes

"Acreditam que são donos do mundo. Acreditam que só uma palavra deles basta para que os povos se rendam e entreguem sua terra e pátria"

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, criticando o governo dos Estados Unidos, que anunciou disposição de usar toda sua força contra o regime de Caracas

"Não há a menor possibilidade de recuar nem um milímetro"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em entrevista ao The Washington Post, descartando qualquer possibilidade de as pressões e punições do governo dos Estados Unidos levaram a mudança no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

"A verdade é dura: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater"

Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, queixando-se que os governadores de direita não dependem suficientemente seu pai

"Não funciono sob ameaça"

Hugo Motta (Republicanos/PB), presidente da Câmara dos Deputados, sobre as ameaças de Eduardo Bolsonaro de incluí-lo na lista de sancionáveis pelo governo dos Estados Unidos caso não paute a anistia

"Tudo é possível (sobre possibilidade de prisão), mas eu não tenho medo disso. Ele está no último suspiro, sabe?"

Silas Malafaia, que foi alvo de operação da Polícia Federal ao retornar de Portugal, admitindo que pode ser preso e fazendo novos ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes

"Foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos"

Neymar, jogador do Santos, à saída do campo em partida na qual o tradicional time paulista foi goleado por 6x0, em casa, pelo Vasco da Gama

"Sempre falo que a gente teve um tempo longo para se familiarizar com a passagem da Preta. Isso tem um efeito calmante, de certa forma"

Gilberto Gil, falando sobre a morte da filha, e cantora, Preta Gil, que travou uma longa luta contra o câncer

"E não xingo o marido de ninguém"

Janja Lula da Silva, numa indireta à ex-primeira dama Michele Bolsonaro, quando, em solenidade, o deputado petista Airton Faleiro falava de suas qualidades na comparação com as antecessoras. Uma semana atrás, Michele fez duros ataques contra o presidente Lula, chegando a chamá-lo de 'pinguço'

"Me curto mais hoje"

Cauã Raymond, ator, dizendo que começou a se achar bonito somente depois de chegar aos 35 anos de idade. Hoje ele tem 45