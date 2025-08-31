"Não vou renunciar. Continuarei a cumprir meus deveres para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022"

Lisa Cook, diretora do Banco Central dos Estados Unidos, demitida pelo presidente Donald Trump em condições que a lei não parece permitir

"Não precisamos

testar Neymar, todo mundo

o conhece"

Carlo Ancelotti, técnico da seleção, ao justificar a ausência do astro do Santos para os jogos da seleção em setembro contra Chile e Bolívia

"Hoje, tenho alguns comportamentos que eu não tinha. De estar em estado de vigília. E eu recebi ameaças na internet. Isso me deixou muito angustiada"

Juliana Garcia, que foi agredida com 61 socos pelo então namorado num elevador, em Natal

"É o quê? Quem está perguntando? Que meninas?"

Ivete Sangalo, cantora, reagindo incomodada a pergunta de repórter sobre expectativa com a presença em show seu, no Rio de Janeiro, do filho, Marcelo

"Nós somos a Terra da Luz, porque acabamos com a escravidão, antes de qualquer outro estado brasileiro. Somos a terra de Bárbara de Alencar, de Rachel de Queiroz, de Adísia Sá"

Luciana Dummar, presidente institucional do Grupo de Comunicação O POVO, ao discursar no lançamento do Anuário do Ceará 2025/2026

"Conseguimos chegar ao andar de cima do sistema"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, apontando o aspecto que considera mais interessante da operação integrada entre Polícia Federal e Receita Federal contra a atuação do crime organizado no setor de combustíveis

"Preferem fazer politicagem barata no momento em que, para mim, deveriam ter responsabilidade e um pouquinho de comportamento interna córporis e de corporativismo"

Sóstenes Cavalcante PL-RJ), líder da bancada na Câmara, avisando que o partido será agora coadjuvante no debate sobre a PEC da Blindagem e reclamando da covardia de quem não assume a defesa do texto

"O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. Daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro"

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, comparando o político brasileiro ao icônico líder comunista argentino

"Não gosto de ditadores. Não sou um ditador. Sou um homem com grande senso comum e uma pessoa inteligente"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em conversa com jornalistas na Casa Branca e logo depois de dizer que talvez muita gente gostaria de "um ditador" no país