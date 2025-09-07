"Impunidade e

covardia não é

pacificação"

Alexandre de Moraes,

ministro do STF, na leitura do relatório inicial do julgamento do núcleo central da tentativa de golpe de Estado que teria sido liderada, segundo a acusação, pelo então presidente Jair Bolsonaro

"O velho não está bem"

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando preocupação com o quadro de saúde do país, hoje em prisão domiciliar

"Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado"

Tarcísio de Freitas, prometendo, durante entrevista, indulto a Jair Bolsonaro caso viesse a ser eleito presidente da República em 2026"