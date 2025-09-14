"Não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Não foi combustão espontânea"

Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal no STF que julgou, e condenou, oito acusados de integrarem o núcleo central de uma tentativa de golpe de Estado

"Será que as pessoas acreditam que um tuíte de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo?"

Flávio Dino, ministro do STF, ao apresentar seu voto pela condenação dos oito acusados de integrarem o núcleo central da tentativa de golpe de Estado

"Bolsonaro não foi tragado para trama golpista. Ele era causador e líder"

Cármen Lúcia, ministra do STF, que também votou pela condenação dos oito réus na Ação Penal que julgou o núcleo central da tentativa de golpe

"Os réus constituíram e estabeleceram uma organização estável cujo planejamento descrito em inúmeros documentos apreendidos previa ações coordenadas para a permanência, no poder, de Jair Messias Bolsonaro"

Cristiano Zanin, ministro do STF e presidente da 1ª turma, em seu voto que condenou os oito acusados de fazer parte do núcleo central da tentativa de golpe de Estado

"Concluo pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já haviam perdidos seus cargos"

Luiz Fux, ministro do STF, único na 1ª turma a divergir do relator e votar pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele considera que o processo sequer deveria estar sendo analisado na Suprema Corte