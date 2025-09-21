"Uma rua, um nome de uma praça esportiva, uma Areninha... Puxa, será que esse homem não deixou um legado?"

Sérgio Ponte, falando às Páginas Azuis, ao destacar que um ano e 7 meses depois da morte de Alan Neto, seu irmão, nenhum político lembrou de homenageá-lo. Segundo diz, pelo entendimento de que o jornalismo esportivo está num nível inferior

"Imprensa, aí está o que tanto queria: O Agente Secreto deverá representar o Brasil no Oscar"

Sara Silveira, presidente do Comitê de Seleção da Academia Brasileira de Cinema, ao anunciar em live o filme escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar em 2026

"Mexeu com Silas, mexeu comigo"

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, saindo em defesa do pastor Silas Malafaia ao participar do aniversário de 67 anos do religioso

"Hoje, minha vontade é zero de estar dentro do futebol"

Ronaldo Nazário, astro aposentado do futebol, negando a possibilidade de investir no Corinthians, clube onde jogou, caso vire SAF algum dia

"É direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente"

Hugo Motta (Republicanos-PB), ironizando o líder do PT, Lindbergh Farias, que anunciara disposição de ir ao STF contra manobra da mesa para aprovar o voto secreto como uma das regras da PEC da Blindagem

"A Câmara caiu dentro da fossa e sujou a fossa fazendo essa lei inaceitável para a cidadania do Brasil"

Fernando Hugo (PSD), decano entre os deputados estaduais cearenses, numa forte crítica à aprovação da PEC da Blindagem

"Anistia ampla e irrestrita já foi superada, não vou conseguir salvar o Bolsonaro"

Paulinho da Força (Cidadania-SP), deputado escolhido para relatar a proposta de anistia que, sob muita polêmica, teve urgência aprovada na Câmara Federal

"Essa PEC não passa aqui. Não passa de jeito nenhum. É inimaginável"

Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, adiantando que a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara, dificilmente passará na Casa

"De fato houve um planejamento (de golpe), mas nunca se concretizou. No Brasil, a lei diz: se você planejar um assassinato e não fizer nada, não há crime"

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, em declaração que posteriormente ajustaria, pressionado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pertence ao seu partido

"Ninguém ganha uma eleição que será acirrada, assim como a de 2022 e 2024 e certamente a de 2026, se não fizermos composições, se não chamarmos e nos unirmos a uma parte da direita e do centro"

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, defendendo a aliança mais ampla possível para disputa do governo estadual no próximo ano

"O que foi que aconteceu ontem em Fortaleza? Era o Réveillon antecipado? Era a final do Campeonato Cearense?"

Sargento Reginauro (União Brasil), deputado estadual de oposição, referindo-se ao foguetório na noite de segunda-feira que teria sido organizado por uma facção criminosa

"Nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 criminosos hoje. É assim que serão tratados, com o rigor da lei, mas com o devido processo legal"

Roberto Sá, Titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), referindo-se à anunciada chegada da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Ceará. Também motivo alegado de foguetório na cidade