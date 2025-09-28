"No futuro que o Brasil vislumbra não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas

ou esferas de influência.

A confrontação não é inevitável"

Luiz INÁCIO LULA DA Silva, presidente do Brasil, numa mensagem ao mundo através do discurso de abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, interrompido por aplausos cinco vezes

"Pareceu um homem muito agradável. Eu gostei dele, ele gostou de mim, e eu só faço negócios com pessoas de quem gosto"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos no trecho mais surpreendente de seu discurso na tribuna da ONU, referindo-se ao colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se encontrara rapidamente pouco antes

"O presidente Lula disse que fará o possível pela paz na Ucrânia. Sou grato a ele por sua posição clara"

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, após encontro com o homólogo brasileiro para tratar do conflito bélico com a Rússia

"Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir"

Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, admitindo ser candidata em 2026 durante entrevista ao jornal britânico The Telegraph. Não detalhou para qual cargo