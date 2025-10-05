"Contar a história do Cariri em uma publicação de 150 anos é muito importante pela relevância que a região tem não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste brasileiro"

João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, em discurso durante a solenidade de lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026 no Cariri, que tem um capítulo especial dedicado à região

"Estávamos em tratativa, fomos pegos de surpresa tanto quanto a população"

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, reagindo à decisão de empresas de suspenderem 25 linhas de transportes coletivos em Fortaleza reclamando de prejuízos na operação

"Foi uma votação histórica"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a aprovação, pela Câmara, do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. A matéria teve o voto favorável de todos os 493 deputados presentes à sessão

"É um prêmio principalmente para o jornalismo investigativo, que não pode dar trégua no País. Nem para o bolsonarismo, nem para o fascismo, nem para essa onda de ódio que vem dentro das redes sociais"

Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual e cronista do O POVO, premiado com o título de mais admirado da região Nordeste durante a cerimônia Admirados Jornalistas Brasileiros 2025

"Não hesitaremos em fazer a travessia das verdades dos fatos às verdades da razão. Em momento algum, titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática"

Edson Fachin, no discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

"A informação que a Semace me deu, após a ida de nossos agentes, foi de que a empresa extrapolou a licença"

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, anunciando que a Semace decidiu suspender a licença para analisar o que aconteceu no caso do terreno próximo ao Aeroporto de Fortaleza que sofreu desmate

"Fica aqui o nosso sentimento para toda a família (...) desse patrimônio da cidade de Fortaleza, o Raimundo dos Queijos que falece aos 90 anos. Acabei de receber essa notícia, fiquei até abalado"

Professor Aguiar Toba (PRD), vereador que pediu um minuto de silêncio aos colegas ao anunciar, equivocadamente, a morte do popular comerciante Raimundo dos Queijos

"Uma notícia dessa fica todo mundo preocupado, os amigos ficam ligando. A gente fica com a cabeça grossinha, fiquei uns dois dias com a cabeça inchada aqui, grogue com tanta conversa, tanta ligação"

Raimundo dos Queijos, admitindo que o episódio do anúncio de sua morte por um vereador lhe trouxe problemas, especialmente com parentes que moram fora de Fortaleza

"Acho que a única influência desse tipo que tenho, com quase 88 anos, é ainda estar bem, consigo me mexer e sou fisicamente ativa"

Jane Fonda, relativizando a própria importância como exemplo de envelhecimento saudável

"Estamos no mínimo muito, muito perto (...) e quero agradecer a Bibi por realmente se envolver e fazer seu trabalho"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao anunciar um plano de paz para Gaza, ao lado do primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tratado na ocasião pelo apelido

"Covid saiu da pauta, mas os casos aumentam, no Brasil e no mundo"

David Uip, médico intectologista, dizendo-se preocupado com o fato de o tema Covid-19 ter praticamente desaparecido do debate público, o que andaria longe de representar que deixou de ser uma preocupação

"Estou apavorado"

Robbie Williams, cantor britânico, falando as condições nas quais parte para uma nova turnê mundial após ter sido diagnosticado com a síndrome de Tourett, transtorno neurológico, sem cura, que causa tiques motores e vocais