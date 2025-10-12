"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus"

Everton Ribeiro, jogador do Bahia, ao revelar câncer na tireoide

"Jair Messias Bolsonaro, o principal líder político do país, segue preso ilegalmente, torturado diariamente, enquanto nenhum integrante da chamada 'união da direita' se manifesta com uma única palavra ou ação jurídica e política diante da destruição completa da democracia brasileira"

Carlos Bolsonaro, vereador do município do Rio de Janeiro, ao criticar falta de apoio à anistia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

"Eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente numa eleição"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, sobre as eleições em 2026

"Estou em

choque"

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, após vencer prêmio Nobel da Paz em 2025

"Por seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia"

Comitê do Prêmio Nobel da Paz de 2025, justificando o prêmio à oposicionista María Corina Machado, da Venezuela

"A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente tem certeza que essas dificuldades não chegam nem próximo do que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo. Então, para nós, não 'teve' melhor notícia do que saber que hoje há o cessar-fogo momentâneo"

Luizianne Lins, deputada federal (PT-CE), ao retornar ao Brasil, com demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud; o grupo ficou sete dias na prisão de Ketziot, no deserto de Negev, após o barco em que estava ser interceptado pelas forças de Israel quando tentava levar ajuda humanitária à Gaza

"Não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. Peço perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem e ao público que quer uma ação firme do Estado"

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pedindo desculpas, após a repercussão negativa de uma brincadeira feita durante coletiva sobre os casos de intoxicação por metanol no estado; na ocasião, disse: "No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar"

"Um grande dia para Israel"

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao celebrar cessar-fogo com Hamas

"No meu entendimento, na minha brincadeira amorosa eu queria homenagear as mulheres. Todo grande homem tem a grandeza de um pai e de uma mãe. E de um menino também, poeticamente falando"

Toni Garrido, cantor, vocalista da banda Cidade Negra, justificando por que alterou a letra da música "Girassol", lançada há 23 anos, ao considerar um trecho machista