"Era uma pessoa de uma sensibilidade muito profunda....Podia ficar horas tocando, matando a saudade provavelmente, escrevia poesia"

Frei Xavier Plassat, nas Páginas Azuis, falando de sua convivência com Frei Tito de Alencar na fase final da vida do religioso cearense, morto em 1974

"Como líder do governo, ele tem o direito a fazer essa defesa, mas não esse ataque. Exagerou totalmente"

Junior Mano (PSB), pré-candidato ao Senado, apoiado por Cid Gomes, reagindo às fortes críticas de José Guimarães pelo fato de ter votado contra o governo na MP que previa taxação de bets, bancos e bilionários

"Se eu vou estar com esse grupo no próximo ano? Muito provavelmente, porque se o senador Tasso está trabalhando essa candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, significa que eu vou caminhar com o Tasso"

Maia Júnior, ex-secretário estadual na gestão Camilo Santana, após participar de café da oposição, na Assembleia Legislativa, e projetar apoio eleitoral em 2026

"Estamos agindo e cobrando resultados. A cidade precisa de paz. E não vamos recuar"

Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito de Sobral ao manifestar solidariedade à família de um garoto de quatro anos morto a tiros

"Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança"

Anitta, cantora, utilizando suas redes sociais para defender a escolha de uma mulher para a vaga de Luis Roberto Barroso, que se aposentou como ministro do STF

"Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, uma pessoa que antes de tudo seja gabaritada"

Presidente Lula (PT), sobre o perfil de quem deverá escolher para vaga aberta de ministro do STF com a aposentadoria antecipada de Luis Roberto Barroso

"Se perder, não seremos generosos"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, condicionando uma ajuda bilionária ao governo argentino do aliado Javier Milei, à vitória dele nas eleições legislativas de meio de mandato que acontecem no dia 26 próximo

"Dois anos de conflito deixaram morte e destruição por toda parte, especialmente nos corações daqueles que perderam brutalmente seus filhos, seus pais, seus amigos, tudo"

Papa Leão XIV, pedindo coragem aos envolvidos para levarem adiante a tentativa de parar com os conflitos e as mortes em Gaza

"Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão"

Gracyanne Barbosa, modelo, dançarina e influencer digital, ao relatar assalto violento de que foi vítima no Rio de Janeiro

"Aprendi que não é que eu não seja amável, é que eles não eram capazes (de amar). Eles não tinham isso dentro deles"

Jennifer Lopes, atriz, falando de suas dificuldades com os parceiros nos seus quatro casamentos. Último deles com Ben Affleck

"Como houve uma suposta irregularidade, o MPF está analisando a competência para tomar providências judiciais mais concretas"

Alexandre Meireles, procurador da República, anunciando providências no caso do desmatamento de 41 hectares para instalação de um empreendimento de logística próximo ao Aeroporto de Fortaleza

"Sou casada há oito anos. A paixão foi crescendo, porque eu a conhecia há muitos anos. Era confidente, contava tudo para ela. Ela também me contava tudo da vida dela"

Simone, cantora, falando pela primeira sobre sua vinda pessoal e assumindo relacionamento estável. Ela, que está com 75 anos, não disse o nome da companheira, mas seria a arquiteta baiana Adriana Jorge