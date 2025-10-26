"Agora, talvez mais madura, eu olho para trás e vejo que a raiva que tinha das feministas vinha da raiva daquilo que eu vivia na minha casa, no meu casamento"

Cinthia Chagas, influenciadora que se destacou pelo apoio às teses de direita, reconhecendo que teve mais apoio das mulheres e movimentos de esquerda ao denunciar o marido Lucas Bove, deputado em São Paulo pelo PL, por violência doméstica

"A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato…"

João Vicente de Castro, ator, chateado com o vazamento de conversas íntimas que teria tido com a influencer digital Gracyanne Barbosa

"Eu me preocupo com essa dívida que pode chegar à casa dos R$ 100 milhões. Como é que vai ficar o Fortaleza no ano que vem?"

Eduardo Girão, senador (Novo) e ex-presidente do Fortaleza, em entrevista à rádio O POVO CBN

"Infelizmente, o oportunismo tomou conta da política. Mais uma vez o senador tenta usar o Fortaleza como seu trampolim político, na tentativa de ser o candidato ao governo da oposição"

Jade Romero, vice-governadora e mulher do atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao rebater as críticas do senador Eduardo Girão ao seu marido

"A Bíblia diz que 'a montanha pariu um rato' e esse rato é Ciro Gomes. Já traiu a todos e vai trair inclusive esses que agora se juntam"

De Assis Diniz (PT), deputado estadual, ao criticar Ciro Gomes na Assembleia um dia depois da festa de filiação dele ao PSDB

"Quem apoiou o André Fernandes no segundo turno em Fortaleza, no mínimo, virou namorado do bolsonarismo"

Elmano de Freitas (PT), governador, sobre a entrada de Ciro Gomes no PSDB e a aliança que projeta para 2026 com o bolsonarismo no Ceará

"Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada depois da amargura que sofri pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava"

Ciro Gomes, que, na semana, oficializou a volta ao PSDB em concorrido ato político. O nome dele é cotado para uma possível candidatura ao governo do Ceará em 2026

"A gente precisa entender o momento. Hoje a gente está convergindo muito mais do que tendo divergência"

André Fernandes (PL), presidente da executiva estadual, defendendo que o histórico de divergências com Ciro Gomes seja esquecido em função dos objetivos eleitorais de 2026

"Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política"

Luiz Fux, ministro do STF, respondendo a juristas que o criticaram pelo voto contra a condenação de acusados de envolvimento com a tentativa de golpe de Estado, alguns deles citados como referências teóricas na sua manifestação

"Só nós que sentamos nessa cadeira temos a dimensão dela"

Dias Toffoli, ministro do STF, que chegou a chorar durante sessão na qual lhe foi feita homenagem pelos 16 anos de Corte

"Que inveja"

Flávio Bolsonaro, senador do PL-RJ, ao comentar em post do secretário de Defesa dos EUA no qual ele anunciava um ataque a embarcações no Oceano Pacífico sob alegativa de que transportavam drogas. O parlamentar brasileiro parecia sugerir ação semelhante no litoral do Rio de Janeiro

"No crazy war,

please"

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, apelando, em inglês macarrônico, para que o governo dos Estados Unidos recue de sua intenção de fazer uma invasão militar ao seu país a pretexto de combater o tráfico de drogas