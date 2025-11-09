Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o elegeu"

Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York pelo Partido Democrata, em discurso de forte crítica ao presidente dos Estados Unidos

"Trump não estava nas cédulas e o shutdown, foram as duas razões pelas quais os republicanos perderam as eleições, segundo os institutos de pesquisa"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, minimizando as derrotas sofridas por seus candidatos em eleições recentes para prefeituras e governos estaduais. A mais barulhenta delas em Nova York

"Se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá a passagem de volta"

Topázio Neto (PSD), prefeito de Florianópolis, ao divulgar medidas que tentam frear a chegada de pessoas sem emprego e sem moradia através da Rodoviária da capital catarinense. A Defensoria Pública de Santa Catarina instaurou procedimento para a apurar a medida

"Episódio lamentável"

Claudia Sheinbaum, presidente do México, que sofreu um assédio sexual na rua enquanto caminhava e cumprimentava apoiadores no centro da capital do país. Ela disse que buscará ação na Justiça contra o assediador

"A divergência de ideias é legítima. O que não é legítimo é o tom misógino, travestido de conselho paternalista"

Maria Elizabeth Rocha, ministra e presidente do Superior Tribunal Militar (STM), respondenco ao colega de Corte, tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, que havia sugerido ae ela que estudasse um pouco mais a história do Tribunal antes de gestos como o pedido de perdão às vítimas de violações de direitos humanos durante a ditadura militar

"Estude um pouco mais de história do Tribunal para opinar sobre a situação no período a que se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão"

Carlos Augusto Amaral Oliveira, tenente-brigadeiro do ar e ministro do STM, ao criticar a presidente Elizabeth Rocha por ela ter pedido perdão pelos mortos, desaparecidos e torturados do regime militar, estendendo o gesto aos familiares

"Foi inspirador ver como o povo brasileiro abraçou com tanta paixão os desafios que todos nós enfrentamos para proteger o nosso mundo natural"

Príncipe William, durante visita ao Brasil para participar da COP30, em Belém

"Durante muito tempo ficou esse estigma de que nós defendemos pessoas que violaram qualquer âmbito criminal. É isso que tem que ser mudado"

Fabiano Contarato, senador do PT-ES, eleito presidente da CPI que investigará o crime organizado no País. Originalmente ele é delegado de Polícia

"Cobrir a morte do Papa João Paulo II foi a minha maior emoção em 36 anos no Vaticano"

Silvonei José, coordenador da Rádio Vatican News, que já conviveu e trabalhou com os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco e, agora, atua junto ao papa Leão XIV. Em entrevista às Páginas Azuis do O POVO

"Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos"

Milton Nascimento, sobre a morte de Lô Borges, amigo de adolescência, um dos fundadores do Clube da Esquina e parceiro em parte de suas obras mais conhecidas

"É muito grave. O governo não poderá fazer campanhas de conscientização sobre o fim da relação conjugal entre adultos e crianças. O que é isso, Brasil? Estamos em 2025. Eu estou aqui me tremendo inteira, nervosíssima. Vocês também deveriam estar"

Luana Piovani, ao criticar projeto que impede aborto em meninas com menos de 14 anos de idade

"De início, eu ouvi primeiro falar que seria uma aposentadoria, então fiquei preocupada"

Fátima Bernardes, sobre a saída do ex-marido William Bonner da bancada de apresentação do Jornal Nacional