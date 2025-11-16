"Quase voltar para casa"

Luisa Cela, secretária de Cultura do Ceará, sobre sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT)

"É o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas"

Presidente Lula, ao falar na abertura da Conferência do Clima (COP30), em Belém

"Não basta querer sair da dependência, temos que criar as bases para isso. É preciso usar parte do lucro do petróleo para investir na transição energética. Investir em hidrogênio verde e energia eólica e solar"

Marina Silva, ao falar sobre transição de energias fósseis para energias renováveis e explicar a posição do governo acerca da provável exploração da Margem Equatorial do rio Amazonas para extrair petróleo

"É um furacão na verdade. Tem força, competitividade eleitoral, tem experiência, capacidade de unir a grande maioria das forças de oposição, é um líder nacional"

Roberto Cláudio, novo filiado ao União Brasil, admitindo, durante encontro com vereadores de Fortaleza, que tem plano de candidatura ao governo do Ceará. No entanto, diz que Ciro Gomes está vindo com muita força dentro da oposição

"Era um grande coração, grande idealista. Uma pessoa de profunda sensibilidade humana. Era gostoso gostar dele"

Amarílio Macêdo, empresário, ressaltando as qualidades principais do irmão, Roberto Macêdo, ex-presidente da Fiec, que morreu na noite de segunda-feira

"Para mim, sua partida é especialmente dolorosa. Roberto foi mais que um líder: foi um amigo-irmão, um conselheiro constante, uma presença segura"

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, lamentando a morte de Roberto Macêdo

"Enquanto dirigente máximo do órgão, não vou aceitar nenhuma diminuição de competência ou restrição de atuação da PF"

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, sobre projeto para combater facções criminosas, que pode diminuir poder da PF

"O bandido tem que ir pra cadeia cumprir a pena, porque as penas têm uma finalidade. Aí ele (Guilherme Derrite) vem com isso e mistura terrorismo, mistura banana com abóbora"

Wálter Maierovictch, jurista e professor, criticando a ideia de classificar a ação das facções criminosas no Brasil como terrorismo. Ele lançou em Fortaleza, a convite do O POVO, seu novo livro: "O Mercado da Morte - Conexões e Realidades"

"Quando cheguei aqui, vi as belezas da cidade e fiquei encantado. Estar no Pão de Açúcar foi um sonho realizado"

Príncipe William, dizendo que tinha sonho antigo de conhecer o Brasil

"Existe a possibilidade, isso é fato, não vou negar para você, até porque tem essa defasagem"

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, ao admitir possibilidade de reajuste no preço da passagem de ônibus, após três anos sem aumento na tabela

"Claro que ele sabia sobre as garotas, pois pediu a Ghislaine para parar"

Jeffrey Epstein, em trecho de email revelado de uma conversa dele com o autor Michael Wolff, de 31 de janeiro de 2019, na qual indica que Donald Trump, hoje presidente dos Estados Unidos sabia de sua conduta e de seus abusos sexuais contra menores

"Muito feliz pela premiação, claro. A série mostra bastidores de um crime grande, complexo, que só cresceu nos últimos anos. São histórias muito difíceis de apurar e boas para contar"

Cláudio Ribeiro, repórter e colunista do O POVO, após ser anunciado como ganhador do Prêmio CNT de Jornalismo pela série de reportagens na qual desvendou a ação de uma quadrilha que despachava cocaína pelo portodo Pecém