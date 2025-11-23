"Jards Macalé nos deixou hoje"

Mensagem no perfil do instagram do cantor e compositor Jards Macalé, que morreu na segunda-feira, aos 82 anos

"Está acontecendo o que nós havíamos adiantado, mas que torcíamos para que não acontecesse, que é o desrespeito ao processo de construção do Plano Diretor e agora estão alterando ele de ponta a ponta"

Gabriel Aguiar (Psol), vereador, criticando a supermenda apresentada na Câmara, com 34 assinaturas, que modifica diversos pontos do Plano Diretor, inclusive mudando zoneamentos ambientais e delimitações de áreas verdes previstas

"De 270 emendas protocoladas nessa Casa, só o Psol entrou com mais de 70. É respeitar o que foi discutido? É respeitar o que foi dialogado nas audiências públicas? É respeitar a Conferência da Cidade? Isso é respeito, vereador?"

Adail Junior (PDT), um dos signatários da superemenda, rebatendo as críticas de Gabriel Aguiar

"Já há protagonistas negras; é avanço, mas ainda tem muita luta"

Zezé Motta, atriz e cantora, destacando a histórica falta de espaço para os negros na cultura brasileira

"Estive 100% à disposição do diálogo desde o início. Sofri vários ataques com falsas narrativas que não se sustentam"

Guilherme Derrite (PP-SP), relator do PL da Antifacção na Câmara Federal, queixando-se, após seu texto ser aprovado com ampla folga, do comportamento do governo ao longo da tramitação

"Facilita a vida dos líderes do crime organizado, asfixia financeiramente a Polícia Federal e fragiliza as operações de fronteira da aduana"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em crítica forte ao substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados à proposta do governo de criação do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, o popular PL da Antifacção

"Vamos verificar o formato, mas a gente já antecipa que não terá nenhum tipo de redução no financiamento da Polícia Federal, que é fundamental para o Brasil"

Alessandro Vieira (MDB-SE), após ser anunciado como relator, no Senado, do PL Antifacção

"Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional"

Jorge Messias, atual Advogado Geral da União,após ser indicado pelo presidente Lula para vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luis Roberto Barroso.

"Não tenho medo da morte"

Roseana Sarney, ex-governadora do Maranhão, sobre o câncer de mama agressivo que enfrenta aos 72 anos

"Desejo, de coração, que sua saúde seja restabelecida e você tenha uma rápida recuperação"

Chagas Vieira, secretário chefe da Casa Civil, em mensagem nas redes sociais para Sargento Reginauro (União Brasil), atuante deputado da oposição que esteve internado com quadro infeccioso que resultou em baixa imunidade

"Obrigado secretário e recebo também de coração. Nossas divergências políticas e ideológicas jamais devem se sobrepor a nossa humanidade e senso cristão. Muito grato"

Sargento Reginauro, também nas redes sociais, agradecendo a mensagem de solidariedade de Chagas Vieira

"As instituições, por si só, não resistem ao autoritarismo. As pessoas precisam assumir a responsabilidade pelas instituições"

Jamil Chade, jornalista, em entrevista às Páginas Azuis