"Há uma frase que sempre falam aqui: O Fortaleza é para quem acredita. E todos nós, do elenco, estamos acreditando muito"

Bareiro, atacante do Fortaleza e um dos principais nomes da arrancada do time cearense, que luta contra a queda na série A do Brasileirão

"Eu apresentei à Casa, foi o processo mais claro de Plano Diretor da história de Fortaleza. Eu não conheço os outros, mas eu tenho certeza que nenhum foi tão claro"

Bruno Mesquita (PSB), líder do prefeito Evandro Leitão na Câmara e relator do Plano Diretor de Fortaleza

"É uma derrota para a cidade de se viver e é uma vitória para cidade de se vender, a cidade mercadoria. Nós lamentamos, porque queríamos estar com outro sentimento hoje"

Gabriel Aguiar (Psol), crítico das mudanças que a Câmara de Vereadores fez, através de um 'emendão', no texto do Plano Diretor

"Foi um dos maiores dos últimos anos. São mais de 120 mil salas — e você não viu nenhuma intercorrência nos dois dias de prova"

Camilo Santana, ministro da Educação, minimizando a suspeita de fraude no último exame do Enem e considerando-o um sucesso

"O tamanho do impacto a gente teria de trabalhar, presidente Lula, em outro momento, com mais calma, talvez até no próximo mandato a que Vossa Excelência possa concorrer"

Arthur Lira (PP-AL), ao discursar no Palácio do Planalto durante evento de sanção da lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Sua menção a um quarto mandato de Lula surpreendeu e foi muito aplaudida .

"A Presidência da República não é sonho, é uma construção. O desejo de mudança não é só meu, é de todo um país"

Luciano Huck, apresentador de TV, ao falar sobre desejo de um dia ocupar o Planalto

"Em relação às pautas bombas. Esses estremecimentos entre os poderes não é de hoje, nem de ontem, é de sempre e será de amanhã. Isso faz parte do processo democrático num país, lamentavelmente, ainda polarizado"

Simone Tebet, sobre crise entre governo Lula e as cúpulas do Congresso Nacional

"Essa turma vai se organizar e apresentar esse projeto e esse projeto vai ser vencedor ano que vem. Não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT"

Tarcisio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e um dos pré-candidatos da direita à Presidência da República

"A gente tá vivendo uma série de coisas que parecem muito injustas, e são muito injustas, e dão medo, né? Dá desespero"

Luiza Possi, cantora e compositora, em post na rede social que indica uma crítica ao que acontece com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que publicados em meio à sua prisão a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes

"Luiza Possi, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que era mentira. Deus é misericordioso"

Maria Gadu, cantora e compositora que diz ter tido um caso com Luiza Possi (que nega), reagindo aos seus posts de aparente apoio a Jair Bolsonaro

"O futuro da humanidade está em jogo"

Papa Leão XIV, em discurso na Turquia, criticando conflitos armados no mundo

"Esse capítulo está encerrado"

Natália do Vale, veterana atriz brasileira, descartando a possibilidade de voltar a gravar uma novela