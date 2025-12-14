"Mesmo em etapas, Vai ter anistia"

Espiridião Amin (PP-SC), senador que relatará na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o projeto de lei aprovado na Câmara que prevê uma nova dosimetria para as penas dos acusados de envolvimento com uma tentativa de golpe de Estado

"O Governo do Estado deve ou não repasses a Juazeiro do Norte, superiores a R$ 14 milhões? Eu aposto o meu mandato contra o seu, se eu estiver mentindo"

Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, dirigindo-se ao governador Elmano de Freitas (PT), que o acusara de ter fechado um hospital no município

"Típico exemplo de fanfarrão. Bom de papo, tenta esconder sua incompetência administrativa, sem resolver os reais problemas de Juazeiro, mesmo com toda a ajuda federal e estadual. Trabalhe mais e fale menos, prefeito"

Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, reagindo às críticas de Glêdson Bezerra em nome do governo estadual

"Não há nenhum benefício para o Brasil em reconhecer o Comando Vermelho, o PCC ou qualquer outra facção como terrorista"

Alessandro Vieira (MDB-SE) , senador que relatou o texto aprovado do projeto que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no País, explicando as razões de não ter acolhido a ideia de identificar as facções criminosas como organizações terroristas

"Está uma

esculhambação"

Arthur Lira (PP-AL), deputado federal e ex-presidente da Câmara, acerca do confuso momento atual da Casa que comandou nas duas gestões anteriores. Em mensagem a parlamentares em grupo de WhatsApp

"A Presidência da Câmara não se move por conveniências individuais, nem deve servir como ferramenta de revanchismo"

Hugo Motta (Republicanos-PB), reagindo às críticas do antecessor pela forma como conduziu a votação dos processos de cassação de parlamentares

"O que nos interessa agora é colaborar com o agronegócio e com os produtores do Brasil, assim como a gente tem tentado ajudar os do Ceará"

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e, agora, também, o primeiro cearense a integrar a direção da poderosa Confederação Nacional da Agricultura

"Para defender a minha família, um chute na bunda é nada"

Glauber Braga (Psol-RJ), deputado federal que teve o mandado suspenso por 6 meses em processo que, inicialmente, pedia sua cassação por haver agredido um militante de direita que, dentro da Câmara, o provocara com citações à sua mãe, à época com Alzhaimer avançado

"Não sou mestre da leitura, não, mas um pouquinho eu sei, tá?"

Zé Felipe, cantor, em resposta às críticas pela dificuldade de leitura que apresentou ao tentar pronunciar o nome de um dos vencedores do prêmio Multishow 2025

"Eu me senti como Dorothy em O Mágico de Oz, sabe?"

Wagner Moura, ator brasileiro que acaba de ser indicado para disputa do Globo de Ouro pelo trabalho em 'O Agente Secreto', em entrevista exclusiva ao O POVO

"Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje"

Leo Condé, ao anunciar, nas redes sociais, que estava deixando o comando técnico do Ceará Sporting após o fracasso do final da temporada de 2025 com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro

"Eu tive que realmente ser boi de piranha"

Paula Fernandes, cantora, falando das dificuldades que enfrentou opara se fazer notar, sendo mulher, no ambiente da música sertaneja