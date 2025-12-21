"Nos últimos dois anos, atravessei dores que não cabem em discursos. A vida desarrumou a casa, desmontou as certezas, expôs rachaduras e me expôs a crescer no exato ponto em que tudo parecia cair"

Sâmia Farias, ao tomar posse para novo mandato como Defensora Pública Geral do Estado

"Não vou parar.

São 76 aninhos,

tem que diminuir"

Jorge Aragão, sambista, anunciando diminuição no número de shows.

"Tive, com meu secretariado, a coragem que outros não tiveram"

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, ao avalisar a revisão do Planop Diretor que sua gestão cpnsegiiu aprovar na Câmara, após atraso, segundo ele, de seis anos

"Não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro...Eu sei exatamente o que fiz, quando fiz e por que fiz. Essa história está no meu corpo"

Andressa Urach, ao rebater críticas por vários procedimentos estéticos ao longo da vida

"A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta"

Gleisi Hoffman, secretária de Relações Institucionais, criticando o senador Jaques Wagner pela negociação em nome do governo sobre o PL da Dosimetria

"Lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial. É despachar divergências de governo por rede social"

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, em reação à crítica que recebeu de Gleisi Hoffman

Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho e tudo. Mas acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo . Não faço parte disso"

Zezé di Camargo, ao criticar filhas de Sílvio Santos reagindi à presença do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em evento de lançamento do SBT News e sugerir que elas cancelassem o especial de fim de ano que a emissora tinha gravado com ele

"Falar que as filhas de Silvio estão 'prostituindo', ao convidar e dar voz ao Presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando

discursos de ódio"

Janja da Silva, primeira-dama do País, saindo em defesa das filhas de Sílvio Santos na polêmica com Zezé de Camargo

"Mesmo que a gente fique sem ar, vai aparecer um tubo de oxigênio"

Padre Júlio Lancelotti, ao anunciar que esta deixando as redes sociais e que as missas dominicais na paróquia de São Miguel Arcanjo, que lidera, não serão mais transmitidas devido a uma determinação da Arquidiocese de São Paulo

"Dizem que sou uma vergonha para Igreja"

Padre Fábio de Melo, religioso que faz sucesso na mídia e nas redes sociais, com milhões de seguidores

"É uma grande oportunidade para a minha vida fazer parte dessa história. Uma coisa é você estar na Série B, e outra é estar na Série B com o Fortaleza"

Thiago Carpini, novo técnico do Fortaleza, na primeira entrevista coletiva após ter assumido o comando do clube

"Vivo luto de questionar quem sou eu sem ser viúvo de Paulo"

Thales Bretas, que foi casado durante cinco anos com o humorista Paulo Gustavo, que morreu durante a pandemia, em 2021