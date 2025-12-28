"Eu vou entrar com o pé direito sim — e não será de Havaianas. TMJ?"

Ex-deputado Eduardo Bolsonaro, respondendo à publicidade do chinelo que, supostamente, favorece a esquerda. "TMJ" significa "tamo junto" em internetês.

"Como assim os bolsonaristas estão cancelando até as Havaianas? Será que não serve direito nos cascos deles?"

Deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), no X.

"Foi um ano difícil, mas os que torceram contra o Brasil perderam"

Lula, presidente da República, em pronunciamento oficial

"Negar ajuda aos pobres é rejeitar Deus"

Papa Leão XIV

"Quero ir ao Oscar e quero fazer o meu próprio vestido. Ele será vermelho, bem brilhante"

Tânia Maria, atriz de 78 anos, destaque no filme "O agente secreto" (AP)