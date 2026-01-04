janeiro

"Uma só Fortaleza, que não privilegie A ou B. Precisamos diminuir a distância entre a Beira Mar e a periferia"

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, em seu discurso de posse no primeiro dia do ano

fevereiro

"O que a elite brasileira mais temia era que eu fosse eleito presidente. Não era muito grande, mas havia uma chance de acontecer"

José Dirceu, petista histórico, ex-ministro e ex-deputado, em entrevisa às Páginas Azuis do O POVO

março

"Acho que os Estados Unidos estão perdendo sua democracia"

Steven Levitisk, cientista político, professor da Universidade de Harvard,ao comentar o momento do país com Donald Trump na presidência

abril

"Não estou brincando"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao confirmar intenção de buscar uma forma de conseguir um terceiro mandato, algo que a Constituição proíbe atualmente

maio

"Quero agradecer a todos os meus irmãos cardeais que me escolheram como sucessor de Pedro. Buscando sempre a paz e a justiça, trabalhando sempre como homens e mulheres fieis a Cristo"

Leão XIV, ou seja, o cardeal Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos e eleito para suceder o carismático Papa Francisco

junho

"É o melhor time do mundo. Não sou quem diz isso, são as cinco estrelas da camisa"

Carlo Ancelotti, na primeira entrevista como técnico da seleção brasileira. É o primeiro estrangeiro da históri a ocupar o posto

julho

"Desculpa pelos meus erros. Eu quis sempre o melhor para o Fortaleza. Meu coração é isso, é o Pici"

Juan Pablo Vojvoda, técnico argentino, em emotivo discurso de despedida após ser demitido do comando do Fortaleza

agosto

"Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças sim"

Felca, youtuber que denunciou, em suas redes sociais, o processo de adultização das crianças brasileiras. Suas críticas às bets também estariam por trás das ameaças

setembro

"Não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney. Foi uma tentativa de golpe de Estado"

Alexandre de Moraes,ministro do STF e relator da ação sobre os atos de 8 de janeiro de 2023,em trecho da sentença na qual condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão

outubro

"A gente fica com a cabeça grossinha, fiquei uns dois dias com a cabeça inchada, grogue com tanta conversa"

Raimundo do Queijo, popular comerciante que teve a morte equivocadamente anunciada durante uma sessão da Câmara de Vereadores

novembro

A divergência de ideias é legítima. O que não é legítimo é o tom misógino, travestido de conselho paternalista"

Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, reagindo às críticas do colega ministro Carlos Augusto Moreirts, que a aconselhou ler mais sobre a história do País em debate sobre as torturas no regime militar brasileiro

dezembro

"vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ao abordar o problema do feminicídio durante evento em Fortaleza