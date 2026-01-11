"Tem que mostrar isso numa novela das 7, das 6, porque é o que acontece todos os dias. Eu sabia que tinha o compromisso de tocar o coração de tantas mulheres que passam por isso"

Giovanna Lancellotti, atriz, ao falar sobre cena de estupro na novela 'Dona de mim', da TV Globo.

"Ontem à noite, tive a oportunidade de celebrar o que considero uma das performances mais impactantes do ano no cinema: Wagner Moura em O Agente Secreto"

Lupita Nyong?o, atriz, sobre a performance do ator brasileiro no filme que está na pré-lista do Oscar e, neste domingo, disputa o Globo de Ouro

"Sou de um tempo em que a gente nem sabia o que era machismo. A gente era atropelada"

Astrid Fontenelle, apresentadora de TV, ao relembrar ter sofrido machismo no início da carreira

"Grato a todos que oraram por mim, prestaram ajuda, o que eu passei foi um milagre"

Roberto Farias, que ficou cinco dias perdido no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil

"Sou inocente, não culpado. Sou um homem decente"

Nicolás Maduro, durante audiência de custódia em Nova York, para onde foi levado por tropas especiais dos Estados Unidos após espetacular operação que levou à sua captura (ou sequestro), em território venezuelano, país que até aquele momento ele presidia

"São as pessoas mais feias que eu já vi. Eles parecem… Eles têm chapéus que estão todos desfiados e todos eles se parecem. Todos são pagos. Eles nem sabem o que estão falando"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ironizando as pessoas que têm saído às ruas na Venezuela para apoiar Nicolás Maduro e o governo do país

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal?"

Ivo Ferreira Gomes, ex-prefeito de Sobral, anunciando rompimento com o governador Elmano de Freitas (PT) e admitindo votar no irmão, Ciro, como resposta à aproximação com seus adversários locais, Oscar e Moses Rodrigues

"Agora é dialogar"

Elmano de Freitas, governador, evitando entrar em polêmica com Ivo Gomes, que disse não ter mais compromisso em apoiá-lo como candidato à reeleição

"Exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos"

Ricardo Lewandowski, em carta ao presidente Lula na qual pede demissão do cargo de ministro da Justiça

"O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela"

Paulinho da Força (Solidariedade-SP), deputado que relatou o PL da Dosimetria, integralmente vetado elo presidente da República

"A dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para providência instrutória corriqueira nesta Corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do Plenário"

Jonathan de Jesus, ministro do TCU, ao decidir suspender a inspeção que realizava no Banco Central pela liquidação do Banco Master

"Eu já vi ele pedindo a Deus que o levasse por causa das dores. Ele está abalado, já ligou o modo sobrevivência"

Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, relatando o drama pessoal que, diz, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem enfrentado ainda em consequências da facada que sofreu na campanha eleitoral de 2018. Hoje, alega, ainda mais pelo fato de estrar pre