"É muito incrível o que está acontecendo"

Fernanda Torres, comemorando a

conquista do Globo de Ouro pelo filme

"O Agente Secreto" em duas categorias

"Precisamos continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta em nossa vida brasileira. Aconteceu há apenas 50 anos"

Wagner Moura, no discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro

"As medidas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Bolsonaro em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações parecem exigir"

Alexandre de Moraes, em trecho do despacho no qual decide pela transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da sala onde se encontrava na superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, no sistema penitenciário do Distrito Federal

"Quando falo desse enfrentamento, não é do preto da favela com o fuzil a tiracolo. Também é ele, Mas, sobretudo, o que está no andar de cima, com muito dinheiro e poder, comandando toda essa estrutura criminosa"

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, sobre combate ao crime organizado no País

"Quando se fala de um

grande pastor, vem

a comunidade: 'não

falem, não digam, não investiguem, porque

os fiéis vão ficar muito tristes'"

Damares Alves (PL-DF), que, em entrevista, denunciou a participação de igrejas evangélicas no esquema de desvio ilegal de descontos de aposentadorias

"Ou a senhora dá os nomes ou a senhora é uma leviana linguaruda"

Silas Malafaia, reagindo à senadora Damares Alves (PL-DF), que disse ter identificado diversas igrejas no esquema de desvio de aposentadorias sob investigação

"Eu nunca costurei, nunca procurei, não rodei o Brasil por isso. Não corri atrás de ser pré-candidato"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em declaração que seria indireta para a madrasta, Michelle, que estaria articulando contra sua candidatura e em favor de Tarcisio de Freitas

"Precisamos ter uma linguagem simples, para que o cidadão se sinta próximo do membro do Ministério Público"

Herbert Gonçalves Santos, novo Procurador-geral de Justiça, que tomou posse oficialmente na sexta-feira, anunciando entre suas prioridades o combate ao crime organizado

"Quem escolheu ser vagabundo e ameaçar a vida de trabalhador precisa entender uma coisa: o Estado vai chegar. Ou vai preso, ou vai ter o CPF cancelado"

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, acerca das ações de sua gestão para combater o crime organizado

"Agora estão querendo baldear o correto (sic) para dizer que o Ciro não está forte porque vou votar nesses meus dois deputados. Eu já votava neles"

Ozires Pontes, prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB no Ceará, sobre as reações ao anúncio de que apoiará as candidaturas de AJ Albuquerque (federal) e Tainhah Marinho (estadual), ambos ligados à base do governo estadual

"O investimento no Brasil pagará zero de imposto sobre consumo. Eu acho que três ou quatro países do mundo vão ter essa característica, e nós teremos"

Mauro Benevides Filho (PDT-CE), ao saudar a instalação do Comitê Gestor do IBS, de cuja criação foi relator do projeto de lei na Câmara Federal

"Eu estou sendo atacado por crianças na minha DM por conta que o Roblox tirou o chat de voz"

Felca, influenciador, que compartilhou posts recebidos com mensagens agressivas, incluindo muitas ameaças de morte, de pessoas (inclusive crianças) que o responsabilizam pela retirada do chat de voz da plataforma