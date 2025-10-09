Delegação brasileira chega ao Brasil nesta quinta, 9

Foto: Divulgação / Global Sumud Flotilla ￼GRUPO de brasileiros foi deportado para Jordânia e está no processo de voltar para o Brasil

Os 13 membros da delegação brasileira da Flotilha Global Sumud que foram interceptados e presos pelo governo israelense, dentre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), chegarão ao Brasil nesta quinta-feira, 9 de outubro, às 10h40, no Aeroporto de Guarulhos (SP), em voo da Qatar Airways, partindo de Doha.

Segundo a flotilha, será organizada uma recepção com a presença de familiares e apoiadores, seguida de uma coletiva de imprensa no local. O desembarque está previsto para acontecer no portão de desembarque internacional do Terminal 3 do Aeroporto.

O grupo deixou a prisão de Ketziot, no deserto de Neguev, em Israel, e seguiu por via terrestre até a Jordânia. Eles foram recebidos pelas autoridades consulares brasileiras. Primeiro integrante da delegação brasileira na Flotilha Global Sumud a ser deportado, Nicolas Calabrese relatou violência durante a captura por militares israelenses. No caso dele, o consulado italiano custeou sua passagem aérea.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Luizianne falou pela primeira vez após ter sido detida pelas Forças Armadas israelenses enquanto integrava flotilha humanitária que rumava para Gaza. A parlamentar agradeceu o apoio recebido e falou sobre o período em que passou detida. A ex-prefeita afirmou que foram “muitas violações e muita truculência” registradas no local.

Ainda na prisão em Israel, Luizianne se recusou a assinar o documento de deportação acelerada oferecido pelas autoridades locais. Apesar da recusa em assinar, ela foi deportada mesmo assim.

Segundo a advogada que acompanha a delegação, Luizianne considerou o documento abusivo e decidiu não assinar, "estando em solidariedade e unidade com os demais membros da delegação brasileira que não assinaram o documento".

Em nota enviada à imprensa, foi informado que decisão da parlamentar considerou sua "trajetória na defesa dos direitos humanos" e que Luizianne "entendeu que sua responsabilidade ia além de sua própria situação".

A assessoria da deputada explicou ao O POVO que o documento seria a admissão de tentativa de entrar ilegalmente em Israel. "Ao assiná-lo, o participante reconhece formalmente uma culpa inexistente, assumindo a responsabilidade por um crime que não cometeu, já que a interceptação da flotilha ocorreu em águas internacionais e dentro de uma missão humanitária", informou.

Membros da delegação brasileira que chegarão ao país no dia 9:

Thiago Ávila – Internacionalista, socioambientalista, militante experiente. Organizador internacional da flotilha e de missões anteriores no Mediterrâneo, como a do navio Madleen. Reconhecido por sua atuação em causas climáticas e pela justiça social;

– Internacionalista, socioambientalista, militante experiente. Organizador internacional da flotilha e de missões anteriores no Mediterrâneo, como a do navio Madleen. Reconhecido por sua atuação em causas climáticas e pela justiça social; Luizianne Lins - Professora, deputada Federal PT (Ceará), duas vezes prefeita de Fortaleza;

- Professora, deputada Federal PT (Ceará), duas vezes prefeita de Fortaleza; Mariana Conti – Vereadora em Campinas (PSOL/SP). Feminista, reconhecida pela defesa de direitos humanos, da educação pública e do ecossocialismo;

– Vereadora em Campinas (PSOL/SP). Feminista, reconhecida pela defesa de direitos humanos, da educação pública e do ecossocialismo; Bruno Gilga Rocha – Trabalhador da Universidade de São Paulo e atuante no Sindicato dos Trabalhadores da USP. Como ativista internacionalista e da causa palestina, esteve na Marcha Global para Gaza, no Egito, e agora integra a coordenação brasileira da Global Sumud Flotilla. Porta-voz oficial da delegação;

– Trabalhador da Universidade de São Paulo e atuante no Sindicato dos Trabalhadores da USP. Como ativista internacionalista e da causa palestina, esteve na Marcha Global para Gaza, no Egito, e agora integra a coordenação brasileira da Global Sumud Flotilla. Porta-voz oficial da delegação; Mohamad El Kadri – Mohamad El Kadri é brasileiro, filho de libaneses, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1982. É presidente do Fórum Latino-Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo, tem dedicado sua vida a discutir e promover a causa palestina. É sua terceira missão para levar solidariedade ativa à Gaza;

– Mohamad El Kadri é brasileiro, filho de libaneses, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1982. É presidente do Fórum Latino-Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo, tem dedicado sua vida a discutir e promover a causa palestina. É sua terceira missão para levar solidariedade ativa à Gaza; Ariadne Telles – Advogada de direitos humanos da Amazônia. Militante pelo Movimento Bem Viver, com experiência em ações diretas e uma trajetória de resistência em defesa de territórios e comunidades;

– Advogada de direitos humanos da Amazônia. Militante pelo Movimento Bem Viver, com experiência em ações diretas e uma trajetória de resistência em defesa de territórios e comunidades; Gabrielle Tolotti – Presidente do PSOL/RS. Atua em movimentos sociais e de solidariedade internacional;

– Presidente do PSOL/RS. Atua em movimentos sociais e de solidariedade internacional; Lucas Farias Gusmão – Ativista, internacionalista e filho da Bahia;

– Ativista, internacionalista e filho da Bahia; João Aguiar – Ativista do Movimento Global para Gaza e do Núcleo Palestina do PT/SP. Atuou em unidades públicas de assistência social no Nordeste brasileiro. Integra a coordenação da delegação brasileira da flotilha;

– Ativista do Movimento Global para Gaza e do Núcleo Palestina do PT/SP. Atuou em unidades públicas de assistência social no Nordeste brasileiro. Integra a coordenação da delegação brasileira da flotilha; Lisiane Proença – Comunicadora popular, viajante e agitadora cultural;

– Comunicadora popular, viajante e agitadora cultural; Magno Carvalho Costa – Militante do Sindicato dos Trabalhadores da USP e da CSP-Conlutas. Veterano de iniciativas de solidariedade internacional ao povo palestino;

– Militante do Sindicato dos Trabalhadores da USP e da CSP-Conlutas. Veterano de iniciativas de solidariedade internacional ao povo palestino; Victor Nascimento Peixoto – Professor pesquisador da história islâmica. Ativista e comunicador popular;

– Professor pesquisador da história islâmica. Ativista e comunicador popular; Miguel Viveiros de Castro - Um dos fundadores da rede Indymedia Brasil e da Cooperativa de Calafou, na Catalunha (Espanha). Dirigiu os documentários "Brad, uma noite mais nas barricadas" e "Mundurukania, na beira da história" entre outros.

