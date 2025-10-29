Israel rompe cessar-fogo e novo ataque a Gaza deixa mortos e feridos

Foto: BASHAR TALEB / AFP ￼GAZA voltou a ser bombardeada mesmo com cessar-fogo

Israel bombardeou a Faixa de Gaza nesta terça-feira, 28, violando o acordo de cessar-fogo. O governo israelense acusou o Hamas de atacar suas tropas, o que o movimento islamista palestino desmente.

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que ao menos nove pessoas morreram em ataques contra várias partes do território palestino. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia ordenado anteriormente "bombardeios poderosos" em Gaza.

"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.

O Hamas, que chegou ao poder em Gaza em 2007, negou ter atacado as tropas israelenses no território. Antes disso, acusou Israel de cometer "violações" ao acordo de trégua e anunciou o adiamento da entrega do corpo de mais um refém, inicialmente prevista para as 15 horas, no horário de Brasília.

A trégua já tinha sido colocada à prova por ações letais de violência em 19 de outubro, quando Israel e Hamas se acusaram mutuamente de violar o acordo. A porta-voz do governo israelense, Shoh Bedrosian, havia afirmado anteriormente que tudo estava sendo feito "em plena coordenação com os Estados Unidos, com o presidente [Donald] Trump e sua equipe".

Israel acusa o movimento islamista palestino Hamas de violar a trégua vigente desde 10 de outubro em Gaza, depois que o grupo devolveu os restos mortais do refém Ofir Tzarfati, que já havia sido recuperado em parte pelo Exército israelense.

Em virtude da primeira fase do acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou em 13 de outubro os 20 reféns vivos que ainda mantinha em Gaza desde o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Também deveria entregar nesse mesmo dia os corpos de 28 cativos falecidos, mas, até agora, só restituiu 15, alegando dificuldades para localizá-los no território devastado pela ofensiva israelense em resposta ao ataque de 7 de outubro.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse ontem que o cessar-fogo em Gaza segue apesar das "escaramuças". "O cessar-fogo se mantém. Isso não significa que não vão ocorrer pequenas escaramuças", afirmou Vance em declarações transmitidas pela Fox News e publicadas nas redes sociais pela Casa Branca.

"Sabemos que o Hamas ou alguém mais dentro de Gaza atacou um soldado" das Forças de Defesa de Israel (FDI), "mas acredito que a paz do presidente [americano, Donald Trump] se manterá", acrescentou.



