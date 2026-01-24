Cresce indignação nos EUA após detenção de menino de cinco anos em batida anti-imigração

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP População de Minneapolis protestou nesta sexta-feira, 23

O governo dos Estados Unidos tentava, nesta sexta-feira, 23, apaziguar a crescente indignação causada pela detenção de um menino de cinco anos durante uma operação contra imigrantes em Minneapolis. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, defendeu as ações dos agentes.

Milhares de militares do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) estão destacados em Minneapolis como parte da campanha do presidente Donald Trump contra a imigração irregular. Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, de nacionalidade equatoriana, foram detidos na terça-feira quando chegavam em casa, informou na quarta-feira Zena Stenvik, superintendente das escolas públicas de Columbia Heights, onde o pequeno cursava a educação infantil.

O menino foi então utilizado por agentes do ICE como "isca" para bater à porta de sua casa e tentar fazer com que as pessoas no interior saíssem, acrescentou Stenvik. Foi publicada nas redes sociais uma foto do menino com um gorro azul de coelho enquanto uma pessoa vestida de preto o segurava pela mochila.

O comandante do ICE, Marcos Charles, afirmou que o alvo de seus agentes não era o menino e garantiu que eles fizeram "tudo o que podiam" para que ele se reunisse com sua família, mas esta se recusou a abrir a porta para ele depois que seu pai o deixou e fugiu dos agentes de anti-imigração. Ele acusou o menino e seu pai de entrarem ilegalmente no país.

O vice-presidente confirmou na quinta-feira que Liam estava entre os detidos, mas afirmou que os agentes tentaram protegê-lo depois que seu pai "fugiu" de uma operação. Porém, o advogado Marc Prokosch afirmou que a família cumpriu os procedimentos legais ao solicitar asilo em Minneapolis.

Vários políticos do partido democrata criticaram a ação. O congressista democrata Joaquín Castro rejeitou a explicação de Vance e qualificou as autoridades de Segurança Interna dos EUA como "mentirosos compulsivos". Acrescentou, ainda, que sua equipe não conseguiu localizar o menor, que, segundo relatos, foi levado junto com o pai para um centro de detenção em San Antonio, Texas.

A ex-vice-presidente Kamala Harris também criticou a captura do menor: "Liam Ramos é apenas uma criança. Deveria estar em casa com a família, não sendo usado como isca pelo ICE e mantido em um centro de detenção no Texas", escreveu no X.

Sob o lema "sem trabalho, sem escola, sem compras", circulam nas redes sociais convocações para uma greve geral durante um dia de protestos contra o ICE no estado de Minnesota. Também está prevista uma manifestação no centro de Minneapolis.

A imprensa local noticiou o fechamento de "centenas" de comércios, restaurantes e instituições culturais em protesto contra a ampla operação que o ICE realiza há várias semanas em Minnesota.

Separadamente, manifestantes se concentraram em frente ao aeroporto de Minneapolis–St. Paul, de onde são deportados os detidos nas operações. Os organizadores informaram sobre 100 prisões.