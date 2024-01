Padre Lino Allegri: Hipócritas

"Ai de vocês, hipócritas! Vocês limpam por fora o copo e o prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Ai de vocês, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados: por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Serpentes! Raça de cobras venenosas!" (Mt 23).

Meu irmão padre Júlio Lancellotti, estas foram as primeiras palavras que me vieram à mente quando soube da possível instalação de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo visando criminalizar as ONGs que trabalham com moradores de rua, especialmente na Cracolândia. O vereador-autor desta CPI disse claramente que pretendia convocar você, nem que fosse algemado, para depor como investigado.

Foi como mexer num vespeiro. Claro que houve quem apoiasse, mas a reação solidária a você foi bonita de se ver. Inúmeras pessoas, entidades, ONGs, comunidades, igrejas manifestaram sua indignação aos autores da CPI e o carinho por você e seu trabalho e, pelo jeito, esta reação conseguiu inviabilizar a CPI.

Mas por que você e sua convivência e seu trabalho com os moradores de rua e os pobres em geral incomodam tanto? Na verdade os que incomodam são os pobres e, como consequência, os que estão ao lado deles. Por que não se faz uma CPI para ver quais são as causas que produzem tantos moradores de rua e como combatê-las? Quais são as políticas públicas em favor deles? Como chega a droga à Cracolândia, quem ganha com ela? Criminalizar os pobres é a desculpa fácil e hipócrita daqueles que não querem ver a realidade, e os verdadeiros culpados.

Meu irmão, o seu crime é que você enxerga no rosto dos moradores de rua, dos descartados e humilhados o rosto do nosso Mestre Jesus. E Ele nos diz: "Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus" (Mt 5,11). A perseguição é o sinal de que você está no caminho certo. Continuarão a te chamar de comunista, de subversivo... são nomes bonitos, fica feliz. E aceita o meu abraço fraterno e sincero. n