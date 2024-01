Kathiane Lustosa: Saúde feminina e afastamento do trabalho

Ao contrário do que muita gente pensa, os miomas são tumores benignos formados por tecido muscular. Não é câncer e não evolui para uma condição cancerosa. São provocados pelo crescimento exagerado das células, que ocorre de forma delimitada, dando o aspecto de nódulo, e ocorrem somente no útero.

Segundo um levantamento do Ministério da Previdência Social (INSS), o mioma é a principal causa de afastamento do trabalho registrado pelo órgão no primeiro semestre de 2023. Foram mais de 21 mil mulheres afastadas dos seus postos de trabalho no período. A pesquisa considera somente afastamentos por mais de 15 dias, que provoca benefício ao segurado do INSS. A maioria desses casos ocorre porque as mulheres precisam realizar cirurgias para a retirada dos miomas.

Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres que sofrem com a doença. Dados da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, estima que 80% das mulheres em idade fértil tenham miomas. A maioria das incidências pode ser solucionada sem cirurgia, não necessitando do afastamento do trabalho.

A causa ainda é desconhecida, mas já foi comprovado que o mioma está relacionado a questões genéticas e fatores hormonais, principalmente ao estrogênio. Podem ocorrer de diversos tamanhos, sozinhos ou múltiplos, e em qualquer parte do útero. É importante salientar que muitas mulheres só descobrem o problema quando enfrentam dificuldades para engravidar e buscam ajuda profissional.

Quanto maiores e mais perto o endométrio, tecido que reveste a parede do útero, mais nítidos são os sintomas. Os mais frequentes são menstruações irregulares e excessivas, cólica, dor na relação sexual, aumento do volume abdominal e alterações do hábito intestinal e urinário, além das questões relacionadas à gestação.

Dependendo da localização, o mioma pode obstruir as trompas e também prejudicar a fixação do embrião, levando ao abortamento e ao parto prematuro, podendo também interferir na evolução de um parto normal.

Por isso, alertamos sempre sobre a importância de consultas regulares ao ginecologista. A saúde é importante demais para ser negligenciada.