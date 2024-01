Luiz Eduardo Girão: Depois de tudo, o que o PT e PDT ainda querem por aqui?

Há tempos a oligarquia, dos que se acham "donos do poder", usa e abusa da boa-fé dos nossos conterrâneos. Temos uma safra perdulária de "gestores" -seja no executivo municipal ou estadual-, e advinha quem paga a conta da irresponsabilidade deles? Você, que banca impostos cada vez mais altos da Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará. Que o digam a vergonhosa taxa do lixo, a covarde indústria de multas e o ICMS aviltante! Isso atrasa o desenvolvimento e humilha o cidadão que, além de não ter saúde pública digna, é amedrontado pelo avanço do crime organizado sobre esses governos omissos.

Nosso povo é abandonado à própria sorte e vê ameaçado até seu gigante potencial de geração de emprego e renda baseado no turismo; o Ceará teve o pior desempenho em 2023 com redução de 18,7%,enquanto o Brasil avançou 2,8% (IBGE). Mas o apetite insaciável de políticos só cresce; o "Custo Ceará", mov da sociedade civil que analisa gastos do Portal da Transparência, escancara o uso da verba pública com "boquinhas" para parentes e amigos dos poderosos; só a ex-primeira-dama, Onélia Santana, esposa de Camilo, foi premiada com aumento de 165%, passando de 17 mil reais, como Sec. de Proteção Social, para 45 mil, acumulando função de Conselheira do Detran. Ps; o funcionalismo cearense terá apenas 7% de reajuste...

E não fica por aí; o pai de Camilo, Eudoro, também ganhou "carguinho" de 10 mil na Cagece,que ainda abriga o cunhado da ex-governadora Isolda, ganhando nada menos que 16,5 mil! E não fica só em uma família; o chefe da Casa Civil de Elmano recebeu, em setembro, a bagatela de R$ 59 mil!

Outra extravagância é do próprio governador, que aluga jatinhos e helicópteros - por R$ 15 mil a hora -, para pequenos deslocamentos na RMF. Mais grave ainda são as despesas com publicidade, que seguem o mesmo nível de seu antecessor, que torrou mais de R$ 1.1 Bilhão! É também acintoso ver aqui, onde existem mais pessoas sobrevivendo com o bolsa família do que com carteira assinada, o governador aumentar ICMS enquanto em 2023 houve redução de 13% no volume de exportações do Ceará, gerando déficit de 1,12 bilhão de reais. Essa turma do PT e PDT é atraso e, embora durante décadas tenham sido aliados da primeira hora, agora se dizem "alternativas diferentes". Cai quem quer!

Eu tenho fé e esperança que em breve teremos mudanças redentoras para os cearenses. Com a graça de Deus, já a partir de 2024. Que assim seja! Paz & Bem.