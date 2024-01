Larissa de Lucca: Desafios de uma empreendedora cansada

Confesso, o caminho que trilho é pavimentado com sonhos e desafios. Empreender, para nós mulheres, é uma equação complexa de paixões e responsabilidades, frequentemente incrementada pelas exigências familiares e pela pressão que impomos a nós mesmas. Na pele de mãe, parceira e empreendedora, sinto o peso dessa jornada múltipla diariamente.

Como muitas de nós, me vejo balanceando a rotina da família, a administração do meu negócio e, em raros momentos, o autocuidado. A responsabilidade e o cansaço são constantes.

Ao compartilhar um pouco dessa rotina em minhas redes sociais em 2023, muitas perguntavam: "Como você consegue?" Essa curiosidade revela a nossa imensa vontade de realizar, mas também a sensação de lutar contra o tempo. Então, como podemos, mesmo exaustas, usar a neurociência da motivação para alcançar nossas metas em 2024?

A motivação é um músculo que precisa de exercício, enquanto a energia é um recurso que deve ser reabastecido. Nosso cérebro é influenciado por dois sistemas: um busca recompensa imediata e o outro, a satisfação a longo prazo. O segredo é treinar a mente para valorizar as pequenas conquistas, cada passo dado em direção ao nosso objetivo maior.

A estratégia de automotivação é prática: estabeleça metas claras, subdivida-as e comemore cada progresso dentro de uma comunidade de apoio. O registro de avanços em um planner ou app incentiva, pois ver o progresso libera dopamina, nosso neurotransmissor da realização.

A autocobrança pode ser implacável, e é aí que o autocuidado entra. "Não posso derramar de um copo vazio" é um mantra necessário. O autocuidado é crucial para manter nossa motivação em alta. Atividades físicas liberam endorfinas, essenciais para nosso bem-estar mental e físico.

E quanto ao networking? Ele é mais que uma rede de contatos; é uma rede de segurança. Uma comunidade de mulheres empreendedoras pode ser a diferença entre se levantar ou desistir após uma queda.

Portanto, para você que está cansada mas não desiste, lembre-se: 2024 não é um ponto de chegada, mas um marco em nosso contínuo percurso. Juntas, somos mais fortes e nossa determinação nos leva além.

Cada obstáculo vencido reafirma nossa força e capacidade. Ser mulher e empreendedora é ser uma heroína no cotidiano. Mas até as heroínas precisam de pausas, autocuidado e uma comunidade que as apoie. E lembre-se, estamos juntas nisso, e juntas, aceleramos rumo ao sucesso.