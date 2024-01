Francisco Adalberto Vieira dos Anjos: Janeiro Branco e o cuidado com a Saúde Mental

Foto: Arquivo Pessoal Francisco Adalberto Vieira dos Anjos. Psicólogo, mestrando em Ciências da Educação, Especialista em Saúde Mental, Especialista em Psicologia das Relações Humanas, Especialista em Ensino de Matemática, pedagogo, professor da Educação Básica, membro da Comissão de Educação e Cidadania da OAB/CE, Técnico do Conselho Municipal de Educação de Caucaia-CE.

A campanha Janeiro Branco é dedicada à conscientização sobre saúde mental com objetivo de promover reflexão e o combate ao adoecimento emocional e seus tabus. Entendo como promoção de saúde mental às ações que estimulam as potencialidades de uma pessoa em busca de fortalecimento de aspectos saudáveis, e a campanha Janeiro Branco, representa uma dessas potencialidades. Acredito que falar de saúde mental implica pensar o homem na sua totalidade como ser biológico, psicológico e sociológico.

É preciso investir em políticas sociais que façam valer o que nos afirma a Constituição Federal de 1988, tendo a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas, à redução do risco de doenças e de outros agravos.

Desde 2014, esta campanha destaca sobre a necessidade de dar atenção a aspectos emocionais, visando o bem-estar em todos os segmentos da vida humana, sobretudo no aspecto da saúde mental. Como psicólogo, coaduno com Kinderman (2018) ao mencionar que, nossa saúde mental, são produtos da forma como pensamos sobre o mundo, do que pensamos sobre nós mesmos, os outros e o futuro.

Suscito um questionamento: Será que o cuidado com a saúde mental deve ser priorizado apenas no mês de Janeiro? Penso que nosso autocuidado dever se fazer presente em todos os dias e em todos os contextos de nossas vidas, gerando sentimentos de cuidado e de bem-estar. É preciso dar sentido e ressignificar nossas práticas na perspectiva da saúde mental e acreditar na capacidade de cada um.

Em 2005, a Organização Mundial da Saúde - OMS, definiu o sono, os exercícios físicos e a adaptação ao estresse, como a tríade básica da promoção da saúde mental. O que acha de aderirmos a essa tríade? Abordar a saúde mental positiva por meio de cultivo de aspectos pessoais e ambientais potencialmente positivos, deve ser uma meta para toda vida. Que possamos reconhecer nossas necessidades e potencializar por meio do autocuidado ações que favoreçam nossa saúde mental e a qualidade de vida. Lembre-se, nossa saúde tem pressa! n