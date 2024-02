Gabriel Aguiar: Você sabe o que é Miriú?

"Você não sabe, nem eu." Essa seria a resposta de parte da população que ainda não teve a oportunidade de se encantar com a exuberância desse patrimônio público de Fortaleza. Há quase uma década estudo essa área e com muito entusiasmo escrevo esse artigo pra você, leitor ou leitora.

Há séculos protegida e batizada pelos povos originários como Mata do Miriú, um campo de dunas de mais de dois mil anos com uma exuberante floresta que abriga centenas de espécies de pássaros e dezenas de espécies de mamíferos, répteis e anfíbios, um verdadeiro santuário da biodiversidade e do saber tradicional em Fortaleza.

Integrando o complexo de dunas da Sabiaguaba e sendo um dos últimos campos de paleodunas que ainda temos, esses 50 hectares de ecossistema preservado, justaposto ao Parque do Cocó, podem se tornar uma nova unidade de conservação, indicada pelo novo Plano Diretor.

Segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual do Cocó:

"Está área apresenta um bom estado de conservação, com espécies nativas da flora típicas do Complexo Vegetacional Litorâneo, e compõe a área com a fauna vertebrada mais rica levantada no município de Fortaleza até hoje.

Com notada heterogeneidade ambiental, a área intercala densas florestas dunares com campos abertos de dunas e áreas de manguezal. Sem construções ou degradações perceptíveis, é recomendada aqui a inserção dessa área no Parque Estadual do Cocó, sob proteção integral."

Apesar do consenso científico e vastas publicações técnicas a respeito da singularidade ecológica e da urgente necessidade de proteger mais essas florestas dunares, apesar da proteção federal como Área de Preservação Permanente e da proteção pela Lei da Mata Atlântica, ainda existem ameaças de velhos projetos de devastação, maquiados de sustentáveis, para ligar os motores da motosserra e da retroescavadeira em busca de lucro.

Esse drama finalmente pode ter seu final feliz e um novo começo com a vigorosa inauguração do Refúgio da Vida Silvestre das Dunas da Mata do Miriú!