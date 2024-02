Antonio Carlos: Governo Elmano, um ano de muito trabalho

Há pouco mais de um ano o governador Elmano de Freitas (PT) tomou posse no Governo do Ceará num contexto da retomada do projeto democrático no Brasil com Lula. Uma nova oportunidade de impulsionarmos o desenvolvimento tendo como base a promoção da equidade e justiça social.

Elmano implementou diversas ações e programas que nos leva a um balanço positivo, como o Ceará Sem Fome, que promove a segurança alimentar e a inclusão social de cem mil pessoas por dia. Destaca-se também a criação de secretarias voltadas para Juventude, Mulheres, Diversidade, Indígena e Igualdade Racial, demonstrando comprometimento com questões sociais.

Na área de geração de emprego e renda, o Ceará avança diariamente com a consolidação do Hidrogênio Verde como fonte energética. A saúde registrou significativa redução na fila de cirurgias eletivas, com mais de 63 mil procedimentos realizados. Na educação, assinatura de 22 ordens de serviço para novas escolas, hoje já temos 71% das escolas em tempo integral.

Medidas importantes na segurança pública, como a convocação de profissionais, equipamento da inteligência dos órgãos de segurança e a inauguração de bases do Raio contribuíram para a redução dos índices de violência. O governo também assegurou a gratuidade da passagem para estudantes na Região Metropolitana com o programa Vai e Vem que em breve será ampliado.

No meio rural destacam-se iniciativas como o Projeto São José, Garantia Safra, mecanização rural e anistia do pagamento de sementes para agricultores em municípios em que houve situação de emergência e perda de safra, uma ampla regularização fundiária.

O governo tem sido marcado pelo diálogo com a sociedade, com o PPA-Participativo, onde foram realizadas quatorze plenárias regionais. Um balanço integral do governo só poderá ser feito ao final, mas é inegável que no primeiro ano, em parceria com o governo federal liderado pelo presidente Lula, já temos importantes conquistas e perspectivas seguras de que o Ceará continuará crescendo, gerando empregos (58 mil novos postos de trabalho).

Qualquer análise para séria não pode negar que trabalho e dedicação não tem faltado ao governador e toda sua equipe, e isso é certeza de que mais conquistas e avanços serão alcançados.