Padre Eugênio Pacelli: Quaresma é tempo de reflexão e beleza

Pode ser contraditório, mas Quaresma não é tempo de tristeza, mas de beleza, de estreitar e fortalecer nossa amizade com Jesus. Tempo de assumir erros, avaliar sentimentos e valores. A beleza da quaresma está na reflexão sobre como nos desvincular de situações que causam mal e nos levam à prática do pecado, acarretando dor e sofrimento a nós e aos outros.

A Quaresma é um convite à mudança qualitativa de vida. Mudança essa relacionada às atitudes diante de si mesmo, das coisas, das pessoas e de Deus. Tempo de peregrinação interior para visitar os lugares mais íntimos de si mesmo, ter acesso ao "eu profundo", sob o olhar cuidadoso de Deus. Tempo de entender que somos peregrinos, trilhando caminhos desafiadores, com tropeços, erros e acertos. É abrir possibilidades para fazer a estrada mais leve e perceber os sinais que nos impulsionam adiante, nos enchem de ousadia e coragem. Tempo de trocar a roupa da alma! Repensar ações e modos de estar no mundo, se desintoxicar do ritmo frenético de atividades, da sede de produtividade, pensamentos negativos e murmurações.

Isso supõe tempo, silencio e calma para estar consigo mesmo, fazer o exercício de discernimento para filtrar o que me convém e ter liberdade interior de recusar e livrar-me do que faz mal.

Neste sentido a Igreja nos convida a entrarmos na milenar prática do jejum. Sempre renunciamos por algo melhor! A vivência quaresmal exige reconhecer sombras, curar feridas, estar a serviço do bem e da solidariedade. Essa vivência é muito mais que se privar de doces, refrigerantes e álcool, e sim fazer a experiência do encantamento pela Pessoa de Jesus Cristo, para conhecê-lo amá-lo e segui-lo .

Em Jesus vemos o rosto do Pai e encontramos o nosso verdadeiro eu. A amizade com Ele abre as portas para grandes possibilidades de dilatar o coração e transformar a realidade. Jesus faz a vida livre, nova, bela e plena!

Este contacto mais íntimo com Ele, "cristifica" o olhar e o coração. Aprendemos a olhar como Jesus, ultrapassando aparências, vendo o mundo sem pré-conceitos e pré-juízos, vendo em tudo o sinal da ternura Dele. Quando Deus quer falar ao coração, Ele sempre convida ao "deserto" ou ao "monte". Convido-te a subir ao "monte", em Baturité, no Mosteiro dos Jesuítas, nesta Quaresma e Semana Santa, lugar propício para o silêncio, a reflexão e a paz, onde a natureza exuberante favorece o encontro forte e emocionante com Deus. Venha caminhar conosco nesta preparação Quaresmal em direção a Pascoa.

Santa e abençoada Quaresma!