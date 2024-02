Matheus Brito: Nômades digitais na advocacia

Os nômades digitais, uma comunidade crescente de profissionais que transcende as barreiras do trabalho convencional, encontram nos coworkings um ambiente propício para a sua forma única de trabalhar e viver. Nesse contexto, existem também os nômades digitais que tem como profissão a advocacia. Esses profissionais buscam flexibilidade, diversidade cultural e a capacidade de transformar qualquer lugar em seu escritório.

Mas, muitas vezes, optam por um ambiente que possua uma estrutura completa para quando precisar realizar uma audiência ou até mesmo agendar uma reunião presencial com um cliente, sendo assim o coworking é uma excelente opção. Vale reforçar sobre o conceito de coworking, que alinha-se perfeitamente com a filosofia nômade digital. Esses espaços proporcionam uma comunidade vibrante de mentes criativas e oportunidades de networking. Para os nômades digitais, que muitas vezes estão em trânsito entre cidades, os coworkings oferecem uma base consistente e profissional.

O nômade digital tem sua curiosidade alimentada por experiências enriquecedoras, por isso eles escolhem destinos diversificados. Um dia podem estar em Fortaleza, no outro em Dubai, no outro dia em Brasília e até em Barcelona. Além disso, o nômade digital pode buscar clientes em qualquer lugar do mundo. Devido a sua experiência em outros lugares do Brasil, eles conseguem se conectar facilmente com clientes diversos.

Falando sobre a escolha dos coworkings para os nômades digitais, é necessário frisar que esses ambientes podem proporcionar uma oportunidade de criar conexões globais. Nômades digitais frequentemente se encontram em coworking com colegas de diversas partes do mundo, enriquecendo suas perspectivas e proporcionando oportunidades de colaboração internacional.

Os coworkings, por sua vez, estão atentos às necessidades específicas dos nômades digitais. Muitos oferecem serviços adicionais, como salas de reuniões equipadas, eventos sociais, suporte técnico, essencial para as demandas digitais desses profissionais. Até mesmo existem coworking de nichos, como é o caso de ambientes somente para advogados, psicólogos ou profissionais de marketing. Em resumo, a vivência das cidades, escritórios compartilhado, formatos de trabalho estão conhecendo cada vez mais e se adaptando à realidade dos nômades digitais.