Irenísia Oliveira: Ceará sedia congresso nacional de docentes

Fortaleza sedia, entre 26 de fevereiro e 1º de março, o 42º Congresso do Andes-SN, o Sindicato Nacional, que reúne professores de universidades federais e estaduais, institutos federais e Cefets vindos de todo o país. A Adufc é a anfitriã do evento, que ocorre no campus do Pici da UFC e deve receber mais de 700 participantes para debater os rumos da educação pública e do movimento sindical docente. A capital cearense volta a receber o congresso, o mais importante espaço de debate e deliberação do Sindicato Nacional, após 25 anos — a primeira vez foi em 1999.

Temos como tema "Reverter as contrarreformas, em defesa da educação, dos serviços públicos, das liberdades democráticas e direitos sociais". Será um momento de troca entre as seções sindicais de diferentes estados sobre como docentes têm se articulado em busca de melhores condições de trabalho, valorização da carreira e em defesa de uma educação pública, gratuita e socialmente referenciada para todas e todos.

As pautas que debateremos atravessam também a luta por um serviço público fortalecido. Após anos difíceis que enfrentamos de cerceamento de direitos e liberdades democráticas, temos muito a lutar para reverter esse quadro, inclusive por meio da campanha salarial para recompor as perdas financeiras acumuladas na última década.

A programação do evento é dividida em grupos mistos que debaterão temas específicos e depois serão submetidos às plenárias gerais. Também contaremos com convidados de movimentos sociais, além de uma feira com pequenas editoras e parceiros da nossa luta cotidiana por educação e direitos sociais.

O Andes-SN conta com mais de 70 mil sindicalizados de instituições de ensino superior e institutos de educação básica, técnica e tecnológica reunidos em 110 seções sindicais. Para nós, que construímos o movimento sindical docente no Ceará, é muito importante que a cidade de Fortaleza, por toda a relevância política e de luta social, sedie essas discussões nacionais da nossa categoria. Que possamos fortalecer a luta docente e valorizar trabalhadores e trabalhadoras que constroem o serviço público do nosso país.