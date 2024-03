Maria Amélia Mamede: Do sonho à realidade, 25 anos de Jazz & Blues

A edição comemorativa dos 25 anos do Festival Jazz & Blues foi marcada por momentos emocionantes, como a volta do programa de formação "Música é para a vida", shows inesquecíveis e homenagens. Já na sexta, dia 9 de fevereiro, foi inaugurado, na Pousada dos Capuchinhos, o Café Belchior e uma escultura do artista, relembrando o tempo em que ali morou. O grande artista Rodger Rogério foi o músico homenageado desta edição e também não poderíamos deixar de homenagear os nossos parceiros, que estão conosco nessa aventura musical desde os primeiros anos.

Para nós, era realmente um sonho em que acreditávamos, mas para muita gente, na época, era muito arriscado o que estávamos fazendo. Em 2000, quando realizamos em Guaramiranga a primeira edição, encontramos uma cidade em desenvolvimento e com pouquíssima estrutura para receber o evento. Somado a isso, íamos na contramão do Carnaval tradicional, que lotava as praias cearenses. Deu certo. E no esteio da música vimos a extensa cadeia produtiva necessária à realização de eventos culturais crescendo e se consolidando, levando Guaramiranga a ser um dos principais destinos turísticos de nosso Estado, com movimentação durante o ano inteiro.

E aqui estamos nós, 25 anos depois, com edições realizadas anualmente, de forma ininterrupta, mesmo nos tempos mais difíceis. Somos o mais longevo evento de jazz e blues do Brasil. É muito gratificante perceber que, ao longo desses anos, tivemos um papel importante para a cena instrumental cearense, contribuindo para a formação de plateia, que vai além dos espaços e do período do festival. Muito nos honra ser palco para talentosos artistas que merecem ter sua arte reconhecida e aplaudida.

Ouvir, em nossos palcos, declarações públicas de artistas realçando a importância do Festival Jazz & Blues nos dá a confiança de que estamos trilhando o caminho certo para que a música seja alçada ao seu verdadeiro patamar, de promover a criatividade, ampliar horizontes e alimentar bons sentimentos. Que alegria!