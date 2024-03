Hidelbrando Soares: Uece e os seus 49 anos dedicados ao povo cearense

Em março de 2024, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) completa 49 anos de história. Criada como um conjunto de escolas, faculdades e outras instituições relacionadas à educação superior então existentes, a Universidade cresceu e se fortaleceu, tornando-se um verdadeiro patrimônio do povo cearense. Hoje, temos mais de 20 mil estudantes, 91 cursos de graduação, 46 cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), 26 de lato sensu em 13 campi presenciais e 30 polos EaD espalhados pelas diferentes regiões do estado.

O que temos a celebrar vai além da já reconhecida qualidade de formação que oferecemos aos nossos estudantes. Somos uma universidade jovem - com menos de 50 anos de existência - que atingiu um grau de maturidade acadêmico-científica a partir, principalmente, da consolidação da pós-graduação, mas também do fortalecimento dos pilares que compõem uma instituição universitária: ensino, pesquisa e extensão.

Oferecemos uma qualidade de educação que caracterizo como dialética, uma vez que envolve a relação da educação que proporcionamos com a inclusão social e a consequente redução das desigualdades e com a sustentabilidade. Somos fortemente orientados por um viés de inclusão social. Em 2022, tivemos um marco: ampliamos nossa atuação no interior do estado, fortalecendo e consolidando a interiorização, tão característica da Uece. Abrimos novos campi, iniciamos novos cursos no interior e na capital, realizamos o maior concurso docente da história da Uece e, com isso, alargamos as oportunidades de acesso a uma IES pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.

A grandiosidade da Uece é fruto do trabalho das pessoas que a fazem, motivo de profundo orgulho de nossa comunidade. Essas pessoas são a nossa grande força para superar os desafios que inegavelmente enfrentamos dia a dia para oferecer o melhor serviço público ao povo cearense. Chegaremos ainda mais longe e levamos conosco cada pessoa que dia a dia, participa da Uece, seja como estudante, seja como professor, servidor técnico-administrativo ou membro da sociedade como um todo.