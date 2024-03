Por muito tempo, quando ia ao trabalho, pela manhã, via um mendigo sentado na calçada, pedindo esmola. Não pedia, era só estender a mão e era depositado alguma moeda na panelinha.

O rapaz era jovem, solteiro, cheio de vida, contribui com um valor até suportável. Mas o valor não importava, contribuía sem pensar no retorno.

E o mendigo dizia:

"Obrigado. Deus

te abençoe".

Era um mendigo muito simpático, mas , muito esperto, no sentido

de observar.

Mas a vida vai passando, outras responsabilidades.

Mas o tempo passa e o rapaz casa, tem filho no colégio. Já não podia contribuir com o mendigo, os valores diminuíram e quando não tinha mais condição de contribuir, não podia tirar comida da boca do filho, parou de dar esmola ao mendigo. Pesou!

Decidiu não mais passar perto do mendigo, mudou de rota, escolheu outro caminho para não ter que encontrar com o mendigo.

Mas, o mendigo era um ser andante, moribundo, estar em qualquer lugar, um dia tá aqui, outro dia tá acolá, sempre mudando, maltrapilho.

Num dia de manhã, tempo fechado, parecendo que vai chover, tá lá, sentado em um canto da calçada, e levanta a panelinha para que alguém colocasse uma moeda. Ele sempre levanta a panelinha sem levantar os olhos, porque não queria ver quem estava contribuindo e nesse momento, levanta os olhos e percebe que, aquele que estava contribuindo, era aquela rapaz que contribuía lá atrás e desapareceu. Ficou indagando o que tinha acontecido. O mendigo notou que o rapaz ficou sem jeito, desconcertado.

E um dia, o mendigo o abordou, quis saber o que aconteceu, porque ele mudou de rota, não era pelo dinheiro, pois ele era uma pessoa muito atenciosa. Marcaram um encontro, um momento, ali mesmo, na rua, para conversarem.

O mendigo ouve a história com bastante atenção. Porque o rapaz dava esmola de coração, gostava de ajudar. Mas a crise foi aumentando e teve que escolher um lado para contribuir, escolheu a família.

O mendigo disse: "Olha, tudo que você me deu, foi por amor e esse amor eu guardo. Eu não enterrei nem gastei a tua contribuição. Eu guardei no coração a sua atitude, mas o dinheiro que você me dava, investi, juntei e teve lucro. Agora, me dê seu pix, que eu vou devolver, porque, quem recebe de graça, também deve dar de graça".

E foi assim. De repente, o mendigo some, mas o pix continua caindo na conta do rapaz, com uma mensagem: "Eu estou aqui, continuo perto de você, mas você não me vê, mas eu te vejo".