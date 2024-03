Foto: FABIO LIMA / OPOVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,03.03.2024: Caminhada Penitencial. Avenida da Abolição até a Catedral Metropolitana.

Todos carregamos nossa cruz, umas mais leves outras mais pesadas, vi essa comparação metafórica no revezamento de fiéis que carregavam uma enorme cruz de madeira, pela caminhada Penitencial.

Saiu do Mucuripe e foi acompanhada por uma multidão, enquanto o novo arcebispo de Fortaleza ouvia confissões do seu rebanho, em passos ligeiros, no rumo

da Catedral.