Beatriz Carvalho: A despedida do Edifício São Pedro

Erguendo-se majestoso rumo ao céu de Fortaleza, o Edifício São Pedro sempre foi muito mais do que uma simples estrutura de concreto armado. Destacando-se por sua imponente arquitetura em formato "transatlântico", o São Pedro representa um símbolo vivo da história e da cultura da cidade, um guardião de memórias que testemunhou silenciosamente décadas de evolução na paisagem urbana. No entanto, o triste desfecho desta história, marcado por sua demolição anunciada em 04 de março de 2024, nos inunda com uma profunda sensação de perda e nos leva a questionar a preservação de nossa herança coletiva.

A história do Edifício São Pedro remonta a 1951, quando foi concebido como um marco de progresso e modernidade na então efervescente Praia de Iracema. Ao longo dos anos, testemunhou transformações sociais, econômicas e culturais que moldaram a cidade que conhecemos hoje.

No entanto, após o fechamento do Hotel Iracema Plaza na década de 1970, que ocupava suas instalações, o Edifício São Pedro enfrentou um declínio inexorável. O abandono e a negligência corroeram suas estruturas, levando-o à beira do colapso. Apesar do tombamento provisório em 2006, os esforços para preservar sua história foram tardios e insuficientes, dada a falta de um plano eficaz de conservação por parte dos proprietários e das autoridades competentes.

A demolição iminente anunciada pelo prefeito José Sarto é um golpe duro para a memória coletiva de Fortaleza, evidenciando a recorrente fragilidade do compromisso da cidade com a preservação do seu patrimônio histórico e cultural.

Frente a este desfecho, surge uma reflexão crucial sobre o papel da memória coletiva na construção de nossa identidade e na preservação de nossa história. É um lembrete doloroso, porém necessário, de que, sem um esforço consciente e contínuo para proteger e valorizar nossa herança cultural, corremos o risco de perder para sempre as raízes que nos conectam ao nosso passado e nos guiam em direção ao futuro.