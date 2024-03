Camila Barboza: Prevenção de golpes bancários no Brasil

Foto: Arquivo Pessoal Camila Barboza. Supervisora de Atendimento Mêntore Bank.

A prevenção de golpes bancários é uma preocupação crescente em todo o mundo. No Brasil, o Banco Central aprovou a Resolução BCB nº 142, que estabelece medidas a serem adotadas pelas instituições financeiras para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento.

Além disso, os clientes das instituições e bancos devem ficar atentos para prevenir as fraudes e agir de forma rápida se caírem em algum tipo de golpe. Antes de passar qualquer informação, certificar se o número de contato se trata de um número oficial de seu banco, não abrir links desconhecidos, não fornecer senha para terceiros, não solicitar ajuda de estranhos para auxílio ao acesso de sua conta ou aplicativo.

Há 10 golpes comuns no Brasil. Em primeiro lugar, podemos citar a falsa Central de Atendimento: os golpistas ligam alegando problemas e solicitam dados, simulando contatos autênticos. Outro bem comum são as chamadas fraudulentas que pedem informações, sugerindo cortar o cartão ao meio e entregá-lo a um motoboy.

Um mais "visível" é o roubo de celular. Os criminosos roubam celulares para acessar aplicativos bancários, realizando transações fraudulentas. Há também o phishing: eles enganam as vítimas por e-mail ou mensagens, redirecionando para sites falsos para obter informações confidenciais.

Também podemos citar outro recorrente: fraudes de Cartão de Crédito e o uso de skimmers em caixas eletrônicos para coletar dados de cartões e câmeras escondidas para capturar senhas. No mesmo "segmento", temos as fraudes de Identidade com roubo de informações pessoais para abrir contas ou solicitar crédito em nome de terceiros.

Os golpes de empréstimos estudantis também estão em alta. Na ação, há uma oferta de ajuda falsa para pagar empréstimos estudantis, visando roubo de informações. Já nas fraudes em investimentos, as propostas irrealistas resultam em perda financeira para os investidores. E, por último, uma das mais praticadas: a fraude de empréstimos: ofertas de empréstimos com juros baixos exigem taxas adiantadas, resultando em desaparecimento dos golpistas. n