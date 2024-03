Padre Vanderlúcio Souza: Valei-me São José

No alpendre da casa, uma roda de camaradas discute sobre o que acabaram de ouvir no telejornal, exibido em uma moderníssima Telefunken para a época. A conversa era cheia de concordâncias e discordâncias, sem chegar a um consenso, discutindo sobre a violência e economia do país. Porém, o assunto que prevalecia era se teria ou não inverno naquele ano.

Um homem magro, de tez queimada pelo sol, cigarro pendurado à boca, falava dos compadres que moravam pelas bandas do Alto Verde. Tinham perdido a criação devido à seca. "A plantação havia queimado até o pé", lamentou, meneando a cabeça e alterando a voz prosseguiu exaltando o plano de emergência do governo, "isso é que ainda livra os pobres da morte", disse.

"Mas tem pobre que hoje em dia não quer mais trabalhar, só espera das autoridades o que comer", disse outro homem acocorado no peitoril. Apontando o dedo em riste para a audiência, lamentou: "tenho dó desse homem".

"Ainda bem que tem carnaúba por essas bandas para os magricelos dos bezerros comer, porque ajuda dos 'coronéis' nunca chegou por aqui", orgulhava-se o dono da casa que, na redondeza, era conhecido como pobre-rico.

Enquanto a conversa se desenrolava, a dona da casa surgiu com um bule de café fumegante e um pacote de bolachas doces, atraindo as crianças que, ávidas, se aproximavam para pegar um punhado de guloseimas.

O tópico de discussão mudou para a construção de um cemitério para crianças, iniciativa de um vereador local. Opiniões divergentes foram expressas, destacando-se a crítica à localização próxima à estrada.

Com o fim da conversa, os presentes se dispersaram, cada um retornando para suas casas na escuridão da noite.

O pequeno que antes escutava ao lado do pai, o dono da casa, a conversa dos homens, encolhia-se ao fundo da rede escutando os respingos de chuva que há muito não caíam no velho telhado. Em seu coração se afirmava a certeza de que o dia de São José se aproximava e com ele a chuva e a esperança de que tudo poderia ser diferente naquele lugar. Aconchegado na rede, o menino terminou aquele dia balbuciando um "Valei-me, São José", com toda a sua devoção.