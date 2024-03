Fabiano Piúba: Chapada do Araripe patrimônio da humanidade

Foto: Divulgação Fabiano Piúba assume a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura

Alemberg Quindins, criador da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, tem uma canção que diz: "Se não fosse Cariri não existia Ceará". Dialogando com a canção, emendei uns versos assim: "se não fosse Ceará o Brasil não existia / sem a Chapada do Araripe / nem o mundo haveria / sem Gonzaga e Patativa / nem canto nem poesia".

Compartilho esta história porque no dia 15 deste mês, a Chapada do Araripe foi inscrita na Lista Indicativa da Unesco de locais que podem se tornar Patrimônio da Humanidade Cultural, Natural e Misto. Com esta etapa prévia, demos um grande passo. Mas esta história não começa aqui. Ela começa com Alemberg Quindins e com Rosiane Limaverde lá na Fundação Casa Grande, no Cariri cearense. Aí ela se esparramou e o verde se espalhou no sertão do Cariri e enriba da Chapada do Araripe, aglutinando pessoas e instituições em torno deste projeto.

A candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade é uma construção política, institucional, social e coletiva. Com a Fundação Casa Grande estão a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a Universidade Regional do Cariri (URCA), a Fecomércio e o Sesc Ceará. Conosco somaram instituições e prefeituras municipais da região, além de Pernambuco e, agora, o Iphan e o Ministério da Cultura. Mantendo o espírito da construção e da participação com essas instituições, o Iphan vai liderar o processo de planejamento e preparação da nossa candidatura junto à Unesco.

Para chegarmos até aqui foi fundamental a realização de uma série de seminários acadêmicos promovidos pela Fecomércio, Sesc e Fundação Casa Grande com o apoio institucional da Secult-CE e da URCA. Outros componentes vitais foram a elaboração do Dossiê pela Urca e a chancela estadual da Chapada do Araripe como paisagem cultural cearense aprovada pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, órgão colegiado vinculado à Secult-CE. Esta chancela serviu como instrumento institucional estratégico na entrega e no acolhimento da candidatura pelo Iphan.

Estamos mais perto do reconhecimento em definitivo como Patrimônio Mundial pela Unesco. O trabalho será árduo e duradouro. Mas, para quem já percorreu léguas de mais de cinco anos neste projeto, essas instituições estão prontas para atravessar o Atlântico e voltarem de Paris com a Chancela da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade.

Nós já somos patrimônio da humanidade. Estamos apenas ofertando esse tesouro para o mundo, compreendendo que a nossa candidatura consiste na construção de um plano de desenvolvimento social, humano e sustentável para a região. As nossas riquezas culturais e naturais são potências de economia criativa e de natureza regenerativa para a promoção da diversidade cultural e da preservação da biodiversidade da Chapada do Araripe como um território orgânico e vital não só para o Brasil, mas também para o mundo.