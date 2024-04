Marcos Holanda: O inimigo é outro

Em recente editorial, este jornal fez a seguinte declaração: "Parece claro haver uma contradição insanável na teoria de que o crescimento e o aumento do emprego, ao invés de ser boa é uma má notícia". Nada mais equivocado. Não existe tal teoria nem contradição.

Crescimento econômico e emprego sempre foram e sempre serão os objetivos principais de qualquer política pública.

No entanto, a teoria e as inúmeras evidências empíricas afirmam, de forma categórica, que esses só são alcançados de forma sustentável em ambiente de inflação baixa.

A "mágica" de um pouquinho mais de inflação para gerar mais crescimento e emprego não existe. A perigosa receita é o governo baixar juros e gastar mais, pois isso gera mais crescimento, mais emprego e mais oferta e no final menos inflação. O Brasil tentou isso várias vezes.

Na década de 1980, com Delfin contra Simonsen, tentou com o Plano Cruzado, tentou com a Dilma e em todas as vezes o resultado foi menos crescimento, mais inflação e mais desemprego.

Mais recentemente, na Turquia, o presidente anunciou que os juros altos causavam inflação e os reduziu na marra. Resultado: a inflação dobrou.

A realidade é que a economia tem um limite máximo de crescimento e mínimo de desemprego no curto prazo em função de fatores estruturais como estoque de capital, infraestrutura e produtividade. Querer superar tais limites gera pressão de inflação que rapidamente aborta qualquer crescimento imediato. É o famoso voo de galinha.

Precisamos entender e focar nos verdadeiros inimigos do crescimento e emprego. Nosso inimigo não é o Banco Central. Nossos inimigos são os elevados déficit e dívida pública, baixa poupança, baixo investimento, baixa produtividade, alta e desigual carga tributária.

Se não identificarmos o inimigo de forma correta jamais venceremos a guerra. Seremos sempre um país derrotado pelo baixo crescimento.