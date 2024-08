Katiana Pena: O poder transformador da dança nas favelas

Nas favelas de Fortaleza, como a do Grande Bom Jardim, crianças e jovens enfrentam desafios além da falta de recursos financeiros, agravados pela ausência de espaços seguros para a expressão artística e desenvolvimento pessoal. Acredito firmemente no potencial transformador da dança, da cultura e do esporte para esses jovens.

A dança, por exemplo, vai além de ser uma mera arte do movimento; é um poderoso instrumento de transformação social. Em meio às dificuldades socioeconômicas, a dança se torna uma luz de esperança para esses jovens, oferecendo oportunidades únicas para o desenvolvimento pessoal, a expressão individual e a construção de um futuro promissor.

No Instituto Katiana Pena (IKP), nosso compromisso transcende o de simplesmente oferecer aulas de dança. Proporcionamos oportunidades que transformam vidas, capacitando jovens a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, através de atividades como a dança, o karatê, a percussão, entre tantas outras. Ao longo dos anos, testemunhei o impacto positivo dessas atividades na vida das crianças e jovens do Grande Bom Jardim.

A dança, em particular, é uma ferramenta poderosa de transformação. Oferece uma plataforma para a opiniao@opovo.com.br , incentivando confiança e autoestima. Através da dança, essas crianças e jovens aprendem a superar desafios, a trabalhar em equipe e a desenvolver habilidades essenciais, como disciplina e comprometimento. Para os jovens em situação de vulnerabilidade que atendemos, a dança é uma oportunidade de construir um futuro melhor.

Nossa missão no IKP é capacitar essas crianças e jovens a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias e comunidades. Acredito que as favelas, longe de representarem um problema, possuem um enorme potencial e recursos humanos incríveis. Investir em educação, empreendedorismo e infraestrutura nessas áreas pode transformar desafios em oportunidades. Precisamos transformar nossas comunidades através da dança e das artes, capacitando cada criança e jovem a escrever sua própria história de sucesso.