A imagem na capa do jornal no último dia 10 é do projeto Camarim de Leitura, do Lar Amigos de Jesus. É o tipo de pauta faz muito diferença na carreira de qualquer fotojornalista. Às vezes o tempo corrido nos tira um pouco a sensibilidade para pautas mais delicadas. Mas ao nos colocarmos frenta a frente com temas tão sensíveis fincamos os pés no chão e não há como não levar para o coração esperança e empatia.