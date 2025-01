Érica Bandeira: Metas de Ano Novo: cuidados para realmente avançar!

Foto: Arquivo Pessoal Érica Bandeira. Psicóloga clínica.

O ano está começando e, com ele, os novos inícios. Estabelecer metas para um novo ano pode ser empolgante, mas temos o desafio de encontrar a medida do possível e nos mover dentro da realidade, afinal, ninguém quer dar um tiro no pé!

Na prática, vamos aos prós! Metas nos ajudam a concretizar planos, permitindo conquistas em várias áreas da vida. Mas é importante entender que, antes de traçá-las, devemos ter clareza de propósito: onde quero chegar? Essa pergunta norteadora traz senso de direção e pode também abranger várias áreas da vida, como pessoal, profissional, saúde, relacionamentos etc.

Em seguida, vem a segunda pergunta: como vou chegar? Aqui, é o momento de definir cada meta, ou seja, cada ação dentro de um prazo. Cada etapa concluída trará motivação na direção do seu propósito. Mas, atenção! Alguns cuidados são fundamentais para que suas metas sejam sustentáveis e não flertem com o fracasso. Na hora de definir metas, alguns contras devem ser evitados, como o excesso.

Metas demais podem causar sobrecarga e frustração. Desorganização, não saber, por exemplo, por onde começar, pode gerar procrastinação. Outro contra são as metas irreais, ou com prazos impossíveis, pois, diante de algo inviável, tendemos a ficar desmotivados e a desistir. Ainda nesse combo, podemos acrescentar a pressão de atingir todas as metas de forma perfeita e simultânea.

Excesso de autocobrança e perfeccionismo podem gerar níveis de ansiedade e estresse difíceis de manejar, além de impedir de ver alguns progressos em áreas que avançam mais que outras. Portanto, aqui vão algumas dicas: priorize as metas mais importantes, de maior impacto e certifique-se de que são atingíveis.

Organize-as, dividindo em etapas menores com prazos, revisando, se necessário. Esteja aberto a mudanças de rota, prosseguindo apenas no que faz sentido pra você. Por fim, a dica mais valiosa: jogue no próprio time!

Negociar com o aquele personagem autoritário e impiedoso dentro de nós é a atitude madura e saudável que permite avançar com compaixão e consistência; com perseverança, não com autoflagelo, valorizando cada passo mais do que o resultado. E celebre cada avanço, afinal, reconhecer-se caminhante é o que nos faz caminhar!