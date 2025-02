Eduardo Bismarck: O Turismo no Ceará: Desafios e Oportunidades

Foto: Arquivo Pessoal Eduardo Bismarck. Secretário de Turismo do Ceará.

Os bons ventos trazem as boas notícias e também as mudanças necessárias. Assumi recentemente a feliz missão de estar à frente da Secretaria de Turismo do Ceará. Essa é, sem dúvida, uma grande honra, e claro, uma imensa responsabilidade.

Venho de uma trajetória na política com o turismo sempre como uma das minhas principais bandeiras. Fui eleito deputado federal em 2018 e desde então, tive a oportunidade de trabalhar, propor, defender e fazer projetos que valorizam o nosso Ceará e todo Brasil. Agora, tenho a alegria de estar à frente da gestão de um dos setores mais importantes para o crescimento e desenvolvimento do Estado.

Costumo dizer que o turismo está no meu DNA, herança que carrego de família, a exemplo do meu pai, Bismarck Maia, que também já foi secretário de Turismo do Ceará e presidente da Embratur. Cresci vendo, na prática, como o turismo pode transformar destinos e por consequência, as realidades. Então, assumo este cargo com a confiança do governador Elmano de Freitas, que me confiou a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado por tantos que passaram por esta pasta.

O Ceará já é reconhecido mundialmente como um destino turístico de excelência, mas acredito que podemos ir ainda mais longe. Temos o desafio de expandir nossa presença no mercado global e garantir que o turismo seja um motor de desenvolvimento sustentável para todos os cearenses. A infraestrutura, a promoção das belezas naturais, o fortalecimento de novas rotas turísticas e a criação de soluções que integrem nossos diversos polos são algumas das prioridades que estão na minha agenda.

Jorge Ben Jor cantou a verdade de que moramos num país tropical e claro, o Ceará brinda por ser “abençoado por Deus e bonito por natureza”. Temos a vocação natural para ser um dos destinos turísticos mais relevantes do Brasil e do mundo. Nossas praias paradisíacas, nossas serras, o turismo ecológico, religioso e cultural são apenas alguns dos muitos ativos que temos.

Tenho certeza de que, com o apoio do governador Elmano de Freitas e de toda a equipe da Secretaria de Turismo, vamos promover e potencializar cada vez mais os nossos destinos. VIVA!