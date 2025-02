Jade Romero: Proteção social é inclusão para cearenses

Foto: Arquivo Pessoal Jade Romero. Vice-governadora do Estado e secretária da Proteção Social.

O ano de 2025 começou com mais de 50% dos prefeitos eleitos assumindo o mandato fora da condição de reeleição. Com essa mudança, surge a oportunidade de apresentar programas e projetos do Governo do Estado que visam reduzir a vulnerabilidade social no Ceará.

À frente da Secretaria da Proteção Social tenho a missão de integrar e fortalecer uma série de programas sociais extremamente necessários às famílias cearenses e que precisam da parceria das prefeituras para chegarem a quem mais precisa.

Com esse objetivo, estamos promovendo, neste mês, um seminário com prefeitos, prefeitas e gestores municipais da Assistência Social. Proteção Social: conhecer para incluir é um encontro para aproximar a Proteção Social dos 184 municípios cearenses, facilitando o acesso das prefeituras aos benefícios, serviços e assessoramentos técnicos, entre outras atividades ofertadas pela SPS.

Esse trabalho reforça parceria importante que o Governo do Estado - sob orientação do governador Elmano de Freitas - estabeleceu com as prefeituras cearenses. O trabalho conjunto consolida indicadores para a proteção social e somente com união e engajamento de todos superaremos as, ainda persistentes, desigualdades.

O IBGE aponta que 297 mil pessoas saíram da pobreza e extrema pobreza entre 2022 e 2023 aqui no Estado e isso mostra que estamos no caminho certo, mas precisamos fazer ainda mais.

Programas sociais como Ceará sem Fome e Mais Infância, o fortalecimento da proteção básica, a expansão dos Centros de Educação Infantil e tantos outros são fundamentais para esse resultado. As prefeituras são nossas aliadas em identificar e validar as famílias beneficiárias e as áreas de implantação de equipamentos.

Também graças aos municípios somos referência como Estado para o planejamento de políticas públicas voltadas para nossas crianças. Somente aqui, 100% das cidades têm planos municipais de primeira infância devidamente instituídos. Não podemos retroceder nesse trabalho e nessas conquistas que impactam diretamente a vida das famílias cearenses. Juntos, seguiremos construindo um Estado mais justo para se viver.